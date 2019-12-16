РЖД запустил сервис доставки еды к поездам
АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, «дочка» РЖД) запустило сервис доставки к поезду еды из ресторанов и кафе. Сейчас услуга доступна в тестовом режиме для пассажиров поездов, отправляющихся с Курского (или проходящих через него) и Ленинградского вокзалов Москвы, говорится в сообщении на сайте РЖД.
Оформить доставку еды можно при покупке билета на официальном сайте перевозчика в разделе «Дополнительные услуги» или через авторизацию на сайте в личном кабинете в разделе «Оформление услуг к билетам». Сейчас пассажиры могут заказать к своему вагону пиццу, вскоре им станут доступны и другие блюда из различных сетей питания, сообщает РЖД. Доставлять еду будут собственные курьеры кафе и ресторанов, подключенных к сервису. Сейчас сделать заказ на доставку пассажиры могут не позднее, чем за 48 часов до начала поездки, говорится в сообщении.
До конца 2019 г. услуга доставки еды будет доступна для пассажиров поездов, отправляющихся с Белорусского, Казанского, Павелецкого, Ярославского, Рижского, Киевского вокзалов Москвы, а также Московского и Ладожского вокзалов Санкт-Петербурга. Кроме того, заказать еду можно будет при отправлении с Московского вокзала Нижнего Новгорода.