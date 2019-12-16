РЖД запустил сервис доставки еды к поездам

Оформить доставку еды можно при покупке билета на официальном сайте перевозчика в разделе «Дополнительные услуги» или через авторизацию на сайте в личном кабинете в разделе «Оформление услуг к билетам». Сейчас пассажиры могут заказать к своему вагону пиццу, вскоре им станут доступны и другие блюда из различных сетей питания, сообщает РЖД. Доставлять еду будут собственные курьеры кафе и ресторанов, подключенных к сервису. Сейчас сделать заказ на доставку пассажиры могут не позднее, чем за 48 часов до начала поездки, говорится в сообщении.