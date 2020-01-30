«Макдональдс» за 30 лет в России обслужил более 6 млрд клиентов
«Макдональдс» за 30 лет работы в России обслужил 6,2 млрд клиентов, рассказал гендиректор сети «Макдональдс» в России Марк Карена. Сейчас в России более 700 «Макдональдсов», а по итогам 2020 г. будет более 800, в том числе первые рестораны откроются во Владивостоке и Хабаровске.
По словам Карены, компания инвестировала в Россию с 1990 г. $2,5 млрд и заплатила за это время 167 млрд руб. налогов. «Макдональдс» обеспечивает до 25% всех налоговых поступлений в сфере общественного питания.
Первый «Макдональдс» был открыт в России на Пушкинской площади в Москве 31 января 1990 г. Тогда за сутки ресторан обслужил более 30 000 посетителей, установив мировой рекорд первого рабочего дня в истории сети. 31 декабря 2020 г. в «Макдональдсе» на Пушкинской площади можно будет купить гамбургер, чизбургер и чикенбургер по ценам 1990-х гг. – за 3 руб. Вишневый пирожок будет стоить 2 руб.