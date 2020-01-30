«Макдональдс» за 30 лет в России обслужил более 6 млрд клиентов

Первый «Макдональдс» был открыт в России на Пушкинской площади в Москве 31 января 1990 г. Тогда за сутки ресторан обслужил более 30 000 посетителей, установив мировой рекорд первого рабочего дня в истории сети. 31 декабря 2020 г. в «Макдональдсе» на Пушкинской площади можно будет купить гамбургер, чизбургер и чикенбургер по ценам 1990-х гг. – за 3 руб. Вишневый пирожок будет стоить 2 руб.