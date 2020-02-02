Совет директоров НПК «Уралвагонзавод» вместо Игоря Холманских возглавил Александр Потапов
Место председателя совета директоров научно-производственной корпорации (НПК) «Уралвагонзавод», освободившееся после ухода экс-полпреда президента в Уральском федеральном округе Игоря Холманских, занял гендиректор одноименного концерна Александр Потапов. Об этом он сам сообщил в интервью «Ведомостям». По словам Потапова, он ушел с должности гендиректора НПК, а концерну «Уралвагонзавод», который он возглавляет, недавно переданы полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) НПК.
Об уходе Холманских из НПК «Уралвагонзавод» стало известно 29 января. Как сообщил тогда «Интерфакс», бывший полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Игорь Холманских, ставший летом 2018 г. председателем совета директоров НПК, он перестал занимать этот пост и вышел из состава совета.
Сам Холманских работал на «Уралвагонзаводе» с 1994 до 2012 г. В декабре 2011 г. Холманских выступил одним из организаторов комитета в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина, а после стал доверенным лицом президента. В мае 2012 г. он был назначен полпредом президента РФ, спустя шесть лет — в июне 2018 г. — освобожден.
Александр Потапов возглавил НПК «Уралвагонзавод» в 2017 г. До назначения работал замминистра промышленности и торговли, курирующим оборонный комплекс, а еще раньше возглавлял Федеральную службу по оборонному заказу.