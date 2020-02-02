Совет директоров НПК «Уралвагонзавод» вместо Игоря Холманских возглавил Александр Потапов

Сам Холманских работал на «Уралвагонзаводе» с 1994 до 2012 г. В декабре 2011 г. Холманских выступил одним из организаторов комитета в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина, а после стал доверенным лицом президента. В мае 2012 г. он был назначен полпредом президента РФ, спустя шесть лет — в июне 2018 г. — освобожден.