Гендиректор «Уралвагонзавода»: «Танкам нужно давать имена»

– Например, у нас головной исполнитель несет все риски. Проходит авансирование – допустим, 50%. Ряд комплектаторов отказывается работать под такую предоплату, просит 100%. А за счет чего я должен это оплатить? Вариантов немного: кредит или собственная прибыль. Беру кредит – попадаю на проценты, которые съедают рентабельность. А чтобы брать свои деньги, то надо сначала убедиться, что они есть. Я не могу понять, почему у меня авансирование 50%, а у кого-то больше. А в законодательстве это никак не закреплено. И заставить комплектатора заключить со мной контракт невозможно – нет рычагов или они очень забюрократизированы и требуют долгого рассмотрения. А временной лаг, который возникает для окончательного расчета с кооперацией? Ситуация, пока до УВЗ дойдут деньги по всему контракту, может длиться несколько месяцев. И мы вновь упираемся в развилку: кредит или свои деньги. Вот такая ситуация с госконтрактами.