X5 Retail Group не cмогла оспорить доначисление более 1 млрд рублей налогов
Причиной для доначисления стали внутригрупповые сделки в рамках реструктуризации бизнеса X5 Retail, начавшейся в 2013 г. Ритейлер начал проводить ее для упрощения структуры владения бизнесом. X5 появилась в результате слияния нескольких торговых сетей: в 2006 г. объединились магазины торгового дома «Пятерочка» и супермаркеты «Перекресток», а через два года объединенная Х5 купила гипермаркеты «Карусель», а также поглощала более мелкие сети.
Налоговики пришли к выводу, что во время одной из сделок в 2013–2014 гг. X5 вывела деньги из России за рубеж, не заплатив с них налог. По мнению ведомства, таким образом компания фактически создала «механизм перераспределения групповой прибыли без уплаты соответствующих налогов» ни в России, ни за рубежом, говорилось в решении суда.
Х5 не согласна с решением и намерена продолжить оспаривать его в вышестоящих инстанциях, рассказали в компании. «Внутригрупповые сделки были частью расчетов между компаниями группы в ходе процесса юридической реструктуризации»,- говорится в сообщении. Отмечается, что реструктуризация была задумана для упрощения структуры владения и контроля внутри X5, перевода владения крупными торговыми операторами в российскую юрисдикцию, а также для увеличения прозрачности структуры компании для инвесторов и кредиторов.