X5 Retail Group не cмогла оспорить доначисление более 1 млрд рублей налогов

Х5 не согласна с решением и намерена продолжить оспаривать его в вышестоящих инстанциях, рассказали в компании. «Внутригрупповые сделки были частью расчетов между компаниями группы в ходе процесса юридической реструктуризации»,- говорится в сообщении. Отмечается, что реструктуризация была задумана для упрощения структуры владения и контроля внутри X5, перевода владения крупными торговыми операторами в российскую юрисдикцию, а также для увеличения прозрачности структуры компании для инвесторов и кредиторов.