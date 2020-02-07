Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Практика
Справочник компаний
Бизнес

Суд вернул под арест бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карину Цуркан

Ведомости

Кассационный суд удовлетворил жалобу следствия и вернул под арест бывшего топ-менеджера госкомпании «Интер РАО» Карину Цуркан, обвиняемую в шпионаже, сообщает «РИА Новости». Решение о переводе Цуркан из СИЗО под домашний арест принял в январе Первый апелляционный суд общей юрисдикции.

Цуркан была арестована в июне 2018 г. По версии следствия, в 2004 г. топ-менеджера завербовала разведка Молдавии, которой она впоследствии передала проект документа, описывающий «отдельные аспекты действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества». В январе 2020 г. Цуркан отпустили из СИЗО, запретив пользоваться средствами связи и выходить из дома ночью.

Бывший топ-менеджер вину не признает. По словам Цуркан, дело в отношении нее построено на фальсифицированных доказательствах. Она утверждает, что никогда не была знакома с представителями зарубежных спецслужб и не видела документ, в передаче которого ее обвиняют.

Ранее по теме: Песков прокомментировал обращение Цуркан к Путину

После освобождения из СИЗО Цуркан дала интервью РБК, в котором обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой о помощи. Она просила дать ей возможность доказать свою невиновность с помощью независимого расследования. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту доложат о просьбе, но его вмешательство в следственные действия невозможно.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.