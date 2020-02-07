Суд вернул под арест бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карину Цуркан

Бывший топ-менеджер вину не признает. По словам Цуркан, дело в отношении нее построено на фальсифицированных доказательствах. Она утверждает, что никогда не была знакома с представителями зарубежных спецслужб и не видела документ, в передаче которого ее обвиняют.