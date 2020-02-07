Охрана Минэнерго включила в контракт по ремонту автомобилей наклейку «Обама ЧМО»

Тендер на обслуживание и ремонт десяти автомобилей был объявлен 17 января, начальная цена контракта – 1,21 млн руб. Приложение к документации устанавливает максимальную цену запчастей и материалов, которые могут использоваться при ремонте. Наклейка «Обама ЧМО» должна стоить не дороже 81,25 руб., предписывает контракт.