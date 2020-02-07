Охрана Минэнерго включила в контракт по ремонту автомобилей наклейку «Обама ЧМО»
Северо-Кавказский филиал ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго в контракте на ремонт служебных автомобилей включила наклейку «Обама ЧМО» в число запчастей, которые могут быть использованы, следует из данных портала госзакупок. На условия государственного контракта обратили внимание «Открытые медиа».
Тендер на обслуживание и ремонт десяти автомобилей был объявлен 17 января, начальная цена контракта – 1,21 млн руб. Приложение к документации устанавливает максимальную цену запчастей и материалов, которые могут использоваться при ремонте. Наклейка «Обама ЧМО» должна стоить не дороже 81,25 руб., предписывает контракт.
Помимо наклейки, в контракте упоминаются указатели такси, массажер для спины, брелок со знаком «Удача» и салфетки из микрофибры. В таблице также есть строчка «пусто» с максимальной ценой 568,75 руб.
Представитель ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго отказался от комментариев. Юрист Северо-Кавказского филиала объяснила «Открытым медиа», что наклейка попала в документацию из-за «ошибки текстового редактора вроде Т9», и отметила, что учреждение не будет ее покупать. «Ведомости» ожидают комментарий Минэнерго.