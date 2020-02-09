Белоруссия раскрыла детали соглашения о покупке российской нефти

Кроме того, Путин пообещал снять для Белоруссии некоторые ограничения по допуску к транзитной трубе «Транснефти», добавил вице-премьер. Российские нефтедобывающие компании рассматривали белорусский рынок как экспортный. Именно с этим были связаны определенные ограничения, установленные для всех экспортных рынков и поставок указом президента. «На Беларусь этот указ не будет распространяться. То есть любая компания, которой будет выгодно и интересно работать с нашими НПЗ, получит допуск к трубе, транзиту, поставкам через "Транснефть" как агента», – пояснил Крутой.