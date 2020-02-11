В НХЛ столкнулись с дефицитом клюшек из-за коронавируса

Как пишет издание, 39% игроков НХЛ используют клюшки американской Bauer, 36% — канадской ССМ. Оба этих производителя размещают свои заказы в Китае. 22% игроков предпочитают клюшки Warrior. Этот производитель делает их в Мексике, а не в Китае. Игроки заявляют о своих предпочтениях коммивояжерам, которые размещают заказы. Клюшки для элиты НХЛ поступают партиями по 12 штук в течение 7-10 дней после заказа. Игроки обычно держат несколько десятков клюшек в запасе. Клубы НХЛ, как правило, имеют по три запасных клюшки на игрока на каждую игру.