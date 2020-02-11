В НХЛ столкнулись с дефицитом клюшек из-за коронавируса
В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) США могут столкнутся с дефицитом клюшек для игроков элитного дивизиона мирового хоккея из-за коронавируса. Большинство клюшек для звезд хоккея изготовлялись небольшими партиями на китайских фабриках, пишет Boston Globe.
Издание сообщает со ссылкой на спортивного обозревателя NBC Пьера Макгуайра, что менеджеры клубов НХЛ столкнулись с «серьезной нехваткой клюшек». Это связано с тем, что НХД не смогла получить новые партии клюшек из КНР в середине сезона. Производители клюшек для НХЛ признали свою обеспокоенность ситуацией с их поставками.
Как пишет издание, 39% игроков НХЛ используют клюшки американской Bauer, 36% — канадской ССМ. Оба этих производителя размещают свои заказы в Китае. 22% игроков предпочитают клюшки Warrior. Этот производитель делает их в Мексике, а не в Китае. Игроки заявляют о своих предпочтениях коммивояжерам, которые размещают заказы. Клюшки для элиты НХЛ поступают партиями по 12 штук в течение 7-10 дней после заказа. Игроки обычно держат несколько десятков клюшек в запасе. Клубы НХЛ, как правило, имеют по три запасных клюшки на игрока на каждую игру.
Многие производители в КНР прекратили свою работу с 25 января, когда власти страны объявили о мерах по борьбе с новым коранавирусом. Вспышка пневмонии, вызванная коронавирусом нового типа 2019-nCoV, произошла в административном центре Ухань провинции Хубэй в конце декабря 2019 г. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Число зараженных превышает 42 000 человек, от вируса умерли 1016 человек.