«Яндекс.Лавка» начала работать в Санкт-Петербурге

«Яндекс.Лавка» заработала в июне 2019 г. До последнего времени сервис работал только в Москве. Большая часть ассортимента петербургской «Яндекс.Лавки» будет представлена товарами местных производителей, рассказал Фирсов: это кондитерская фабрика «Нева», мясокомбинат «Самсон» и Великолукский мясокомбинат, «Петрохолод» (производитель замороженных продуктов) и др.