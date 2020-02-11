«Яндекс.Лавка» начала работать в Санкт-Петербурге
В Петербурге, по словам Фирсова, «Яндекс.Лавка» пока работает в четырех районах: Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском.
«Яндекс.Лавка» заработала в июне 2019 г. До последнего времени сервис работал только в Москве. Большая часть ассортимента петербургской «Яндекс.Лавки» будет представлена товарами местных производителей, рассказал Фирсов: это кондитерская фабрика «Нева», мясокомбинат «Самсон» и Великолукский мясокомбинат, «Петрохолод» (производитель замороженных продуктов) и др.
В Санкт-Петербурге 30 января уже заработал сервис доставки продуктов Delivery Club, крупнейшего сервиса доставки из кафе и ресторанов.