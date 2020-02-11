Крупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров

Пивоваренные компании «Балтика», Heineken и AB InBev Efes объявили, что выходят из Союза производителей пивобезалкогольных напитков России, сообщает «Интерфакс». Решение было принято в связи с разногласиями с другими членами Союза пивоваров по поводу борьбы с нелегальной продукцией, регулирования цен и рецептуры.