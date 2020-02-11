Крупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров
Пивоваренные компании «Балтика», Heineken и AB InBev Efes объявили, что выходят из Союза производителей пивобезалкогольных напитков России, сообщает «Интерфакс». Решение было принято в связи с разногласиями с другими членами Союза пивоваров по поводу борьбы с нелегальной продукцией, регулирования цен и рецептуры.
Компании, объявившие об уходе, заявили, что решения Союза пивоваров «прямо противоречит пониманию нашими компаниями целей и задач союза». Союз создает конкурентные преимущества одних участников отрасли перед другими, считают международные компании. В ответном заявлении Союз пивоваров отметил, что компании решили выйти после обсуждения позиции по минимальной розничной цене на алкоголь.
Союз пивоваров, по данным официального сайта, объединял около 100 производителей пива и региональных ассоциаций. С учетом «Балтики», Heineken и AB InBev Efes производители союза отвечали за 80% производимого в России пива.