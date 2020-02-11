ФАС не нашла нарушений в размещении фото Путина на сайте производителя курток

В 2018 г. производитель бытовой техники Bork создала рекламный ролик с президентом, взяв фрагмент передачи «Центральное телевидение» на НТВ от 2012 г. Во время интервью НТВ Путин показал авторам свою кухню, оборудованную техникой Bork. ФАС объявила о проверке компании, сообщал РБК. Впоследствии рекламный ролик был удален с YouTube по жалобе НТВ как обладателя прав на передачу «Центральное телевидение».