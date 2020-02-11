ФАС не нашла нарушений в размещении фото Путина на сайте производителя курток
Федеральная антимонопольная служба не нашла нарушений со стороны производителя одежды RedFox, использовавшего фото Владимира Путина на своем сайте, сообщило ведомство в ответ на запрос «Открытых медиа». По мнению ФАС, заметка на сайте не попадает под действие закона «О рекламе» и является материалом информационно-справочного характера.
Страница сайта RedFox проиллюстрирована фотографией со встречи Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 7 января. Президент России был одет в пуховую парку RedFox, утверждает заметка с заголовком «Выбор президента России Владимира Путина». При этом п. 5.2 ст. 5 закона «О рекламе» запрещает указывать на то, что товар одобряется представителями органов власти.
«Ведомости» направили запрос ФАС и RedFox.
В 2018 г. производитель бытовой техники Bork создала рекламный ролик с президентом, взяв фрагмент передачи «Центральное телевидение» на НТВ от 2012 г. Во время интервью НТВ Путин показал авторам свою кухню, оборудованную техникой Bork. ФАС объявила о проверке компании, сообщал РБК. Впоследствии рекламный ролик был удален с YouTube по жалобе НТВ как обладателя прав на передачу «Центральное телевидение».