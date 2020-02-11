«Аэрофлот» подал два иска к ФАС

Международный аэропорт Иркутска обслуживает более 2 млн пассажиров ежегодно. В нем работают два терминала, один из них принимает внутренние рейсы, другой – международные. В 2015 г. иркутский аэропорт был передан из федеральной собственности в областную. Он является местом базирования авиакомпаний «Ангара» и «Ираэро», а также региональным узловым аэропортом для S7.