«Аэрофлот» подал два иска к ФАС
«Аэрофлот» подал два иска в Арбитражный суд Москвы к Федеральной антимонопольной службе России (ФАС), соответствующие материалы размещены в картотеке судебных дел. В обоих случаях перевозчик просит признать незаконными «решения и действия (бездействия)» службы. В первом иске в качестве третьего лица указан международный аэропорт Иркутска, во втором иске – страховая компания «ВСК».
Заявления зарегистрированы 10 февраля 2020 г. Других подробностей нет. «Ведомости» ожидают комментариев от «Аэрофлота» и ФАС.
Международный аэропорт Иркутска обслуживает более 2 млн пассажиров ежегодно. В нем работают два терминала, один из них принимает внутренние рейсы, другой – международные. В 2015 г. иркутский аэропорт был передан из федеральной собственности в областную. Он является местом базирования авиакомпаний «Ангара» и «Ираэро», а также региональным узловым аэропортом для S7.