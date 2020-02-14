«Мединвестгрупп» выкупила долю Baring Vostok в ЕМС
«Мединвестгрупп» Виктора Харитонина купила 27,78% «Европейского медицинского центра» (EMC) у Baring Vostok, говорится в сообщении ЕМС. Первым о сделке сообщил Medvestnik.ru. Сумму и условия сделки стороны не раскрывают.
Основным акционером EMC остается Игорь Шилов, ему принадлежит 68,75% акций компании.
По итогам прошлого года выручка сети EMC составила 16 млрд руб. (в 2018 г. – 4,947 млрд руб.), EBITDA – 6,1 млрд руб. Пациентами медицинских клиник сети в 2019 г. стали более 88 000 человек. Центры ЕМС оказывают медицинскую помощь по программе госгарантий Москвы.
Медицинский центр ЕМС был основан в 1989 г. на базе поликлиники № 6. В 1994 г. собственником центра стал французский бизнесмен Андре Кобулофф. В 2006 г. он продал центр «Аптечной сети 36,6». В 2008 г. компанию купил экс-акционер компании «Нидан» Игорь Шилов. В 2012 г. блокирующий пакет акций (28%) EMC был продан Baring Vostok.