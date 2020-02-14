«Мединвестгрупп» выкупила долю Baring Vostok в ЕМС

Медицинский центр ЕМС был основан в 1989 г. на базе поликлиники № 6. В 1994 г. собственником центра стал французский бизнесмен Андре Кобулофф. В 2006 г. он продал центр «Аптечной сети 36,6». В 2008 г. компанию купил экс-акционер компании «Нидан» Игорь Шилов. В 2012 г. блокирующий пакет акций (28%) EMC был продан Baring Vostok.