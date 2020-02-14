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РБК: бывший топ-менеджер Сбербанка возглавит крупнейшего производителя цемента

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Возглавлявший с 2008 г. «Сбербанк Капитал» Ашот Хачатурянц возглавит «Евроцемент груп» Филарета Гальчева, крупнейшим кредитором которого является Сбербанк, пишет РБК со ссылкой на заявление бывшего сотрудника компании и источник, близкий к Сбербанку.

Топ-менеджер переходит на пост и.о. президента компании, уточнил источник РБК. Пресс-служба Сбербанка объявила об отставке Хачатурянца в понедельник, 10 февраля. Он принял решение продолжить карьеру вне группы Сбербанк, говорилось в сообщении банка. В пресс-службе Сбербанка не стали комментировать информацию о трудоустройстве Хачатурянца в «Евроцемент груп».

По данным «Евроцемента», компания является лидером производства строительных материалов (включая цемент) в России. За 15 лет существования «Евроцемент» увеличила производственные мощности с 10 млн до 60 млн т, число заводов — с четырех до 19 предприятий. По данным на 2016 г., долг компании составлял 100 млрд руб. (более поздних данных нет), из них 65 млрд руб. компания задолжала Сбербанку. В ноябре 2019 г. долг компании перед Сбербанком увеличился за счет того, что банк обменял обязательства перед ВТБ на 50 млрд руб. долга «Мечела». По данным РБК, сейчас Сбербанк является основным кредитором компании Гальчева.

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