РБК: бывший топ-менеджер Сбербанка возглавит крупнейшего производителя цемента

По данным «Евроцемента», компания является лидером производства строительных материалов (включая цемент) в России. За 15 лет существования «Евроцемент» увеличила производственные мощности с 10 млн до 60 млн т, число заводов — с четырех до 19 предприятий. По данным на 2016 г., долг компании составлял 100 млрд руб. (более поздних данных нет), из них 65 млрд руб. компания задолжала Сбербанку. В ноябре 2019 г. долг компании перед Сбербанком увеличился за счет того, что банк обменял обязательства перед ВТБ на 50 млрд руб. долга «Мечела». По данным РБК, сейчас Сбербанк является основным кредитором компании Гальчева.