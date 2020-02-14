Авиакомпания «Россия» впервые выплатила дивиденды правительству Петербурга

В августе 2019 г. власти Санкт-Петербурга объявили о планах приватизировать принадлежащий им пакет акций «России». По оценкам городского комитета имущественных отношений, предварительная стоимость пакета в 25% могла составить 1,8 млрд руб. В начале декабря администрация Петербурга отказалась от его продажи.