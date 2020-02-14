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Авиакомпания «Россия» впервые выплатила дивиденды правительству Петербурга

Ведомости

Авиакомпания «Россия» впервые выплатила дивиденды правительству Санкт-Петербурга, сообщили ТАСС в пресс-службе городского комитета имущественных отношений. Сумма дивидендов за девять месяцев 2019 г. составила 414,5 млн руб.

Объем выплат за IV квартал 2019 г. планируется рассмотреть на предстоящем собрании совета директоров компании, уточнили в комитете.

В августе 2019 г. власти Санкт-Петербурга объявили о планах приватизировать принадлежащий им пакет акций «России». По оценкам городского комитета имущественных отношений, предварительная стоимость пакета в 25% могла составить 1,8 млрд руб. В начале декабря администрация Петербурга отказалась от его продажи.

АО «Авиакомпания «Россия» зарегистрирована в Санкт-Петербурге в 1994 г. Ее основным владельцем является группа «Аэрофлот», которой принадлежит 74,9% в уставном капитале компании, 25% принадлежит комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга, следует из данных «СПАРК-Интерфакса».

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