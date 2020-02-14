В работе Delivery Club и «Яндекс.Еды» произошли сбои

Представитель Delivery Club объяснил проблемы аномально высоким спросом. По его словам, с операционной точки зрения сервис работает в штатном режиме. «Мы подготовились к праздничному дню, выведя на смены максимальное количество курьеров в истории компании», – сказал он. Представитель отметил, что в этом году гораздо больше людей решили провести 14 февраля не в ресторане, а дома, заказав доставку.