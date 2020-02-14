В работе Delivery Club и «Яндекс.Еды» произошли сбои
В работе сервисов доставки еды Delivery Club и «Яндекс.Еда» практически одновременно произошли сбои – у них не работали сайты и мобильные приложения.
На момент публикации сайт «Яндекс.Еды» открывался, при попытке зайти на сайт Delivery Club появлялось сообщение: «Возникли трудности. У нас на пути возникли препятствия, подождите, пока мы с ними справимся, и обновите страницу». Мобильные приложения обоих сервисов не грузились.
Представитель Delivery Club объяснил проблемы аномально высоким спросом. По его словам, с операционной точки зрения сервис работает в штатном режиме. «Мы подготовились к праздничному дню, выведя на смены максимальное количество курьеров в истории компании», – сказал он. Представитель отметил, что в этом году гораздо больше людей решили провести 14 февраля не в ресторане, а дома, заказав доставку.
Представитель «Яндекс.Еды» подтвердил сбой, не объяснив его причин. Проблемы уже устранены, сервис работает в штатном режиме, сказал он.