«Коммерсантъ»: БАМу и Транссибу не согласовали перечень объектов развития

В 2018 г. грузоотправители согласились на рост тарифов в обмен на обязательство, что РЖД выполнит все работы по Восточному полигону в полном объеме, отмечает один из собеседников газеты. Между тем первая очередь модернизации БАМа и Транссиба планировалась к завершению в 2017 г. В июле 2019 г. Росжелдор констатировал, что строго по графику по проекту введен лишь один участок.