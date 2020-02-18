«Коммерсантъ»: БАМу и Транссибу не согласовали перечень объектов развития
Перечень работ по модернизации БАМа и Транссиба не согласовали в РЖД, хотя в правительство его нужно было представить к 1 февраля. Новое совещание по ускорению работ на Восточном полигоне железных дорог назначено на 26 февраля, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения и разногласиями.
Перечень объектов развития Восточного полигона на два ближайших года должны были согласовать Минтранс, Минэнерго и ОАО «РЖД». Осенью 2019 г. расходы на Восточный полигон были сокращены на 161 млрд руб. Тогда рабочая группа сформировала новый перечень из 212 объектов. Большинство работ должны быть выполнены до 2023 г. К такому объему работ и срокам оказался не готов строительный блок РЖД, сообщили газете источники в отрасли.
В 2018 г. грузоотправители согласились на рост тарифов в обмен на обязательство, что РЖД выполнит все работы по Восточному полигону в полном объеме, отмечает один из собеседников газеты. Между тем первая очередь модернизации БАМа и Транссиба планировалась к завершению в 2017 г. В июле 2019 г. Росжелдор констатировал, что строго по графику по проекту введен лишь один участок.
Подход к планированию и организации работ на БАМе и Транссибе, который использовался в ОАО «РЖД», обусловил срыв сроков ввода и объективно перестал быть адекватным, отмечает глава «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, процесс согласования перечня показывает слабую координацию между дирекциями РЖД.