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Крупнейший банк Европы сократит 35 000 сотрудников

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Британский банк HSBC в рамках реорганизации отделений в Европе и США сократит около 35 000 сотрудников, сообщил Financial Times исполняющий обязанности генерального директора банка HSBC Ноэл Куинн. Увольнения будут проходить в течение трех лет, за которые штат сотрудников HSBC должен сократиться до 200 000 человек.

HSBC намерен снизить ежегодные расходы на $4,5 млрд и избавиться от активов на сумму $100 млрд. Помимо сокращения численности штата, банк планирует сократить число отделений в США, частично объединить инфраструктуру инвестиционного и коммерческого подразделений, а также свернуть работу обособленного отделения по работе с наиболее важными клиентами.

Банк HSBC в 2019 г. занимал 21 место в рейтинге крупнейших частных компаний по версии Forbes. Банк, зарегистрированный в Великобритании, является крупнейшим предприятием своего сектора в Европе. Объем активов HSBC в 2019 г. оценивался в $2,55 трлн.

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