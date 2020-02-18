Крупнейший банк Европы сократит 35 000 сотрудников

Британский банк HSBC в рамках реорганизации отделений в Европе и США сократит около 35 000 сотрудников, сообщил Financial Times исполняющий обязанности генерального директора банка HSBC Ноэл Куинн. Увольнения будут проходить в течение трех лет, за которые штат сотрудников HSBC должен сократиться до 200 000 человек.