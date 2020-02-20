Путин поручил ФСБ «по делу» реагировать на нарушения прав предпринимателей
Президент Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, призвал сотрудников спецслужбы оперативно и «по делу» реагировать на сообщения о нарушениях прав предпринимателей со стороны надзорных и контрольных органов. «Необходимо неукоснительно соблюдать права граждан и хозяйствующих субъектов», – подчеркнул президент (трансляцию его выступления вел телеканал «Россия 24»).
Путин также поручил ФСБ более активно очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики и выявлять преступные схемы в финансовой и налоговой сферах, в топливно-энергетическом и оборонно-промышленном комплексах.
Кроме того, президент призвал активизировать антикоррупционную работу, особенно в том, что касается национальных проектов. Бороться с коррупцией ФСБ, по его мнению, должна совместно с коллегами из Генеральной прокуратуры, МВД, Счетной палаты, Росфинмониторинга и других структур, а также опираясь на поддержку общества и граждан.
Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что объявленный властями курс на гуманизацию уголовного преследования предпринимателей обернулся резким ростом количества дел об экономических преступлениях. Он ссылается на сводные данные Следственного комитета, МВД и ФСБ за 2019 г., из которых следует, что по статьям 159–159.6, 160, 165, а также по статьям главы 22 Уголовного кодекса было зарегистрировано 317 627 преступлений – на 37% больше, чем годом ранее.