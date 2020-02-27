IKEA начнет продавать фрикадельки из растительного мяса
Крупнейший в мире мебельный ритейлер IKEA начнет продавать фрикадельки из растительного мяса, сообщает Financial Times. Они будут состоять из горохового белка, овса, яблока и картофеля, но «выглядеть как мясные и иметь вкус мяса». Старт продаж намечен на август 2020 г.
В 2018 г. IKEA начала продавать вегетарианские хот-доги, которых за первый год было продано около 10 млн, напомнила FT. В ассортименте компании также есть клубничное мороженое на растительной основе.
Переход на продукты растительного происхождения является частью стратегии IKEA, которая стремится к 2030 г. сделать свой бизнес более экологичным и «климатически позитивным», сократив выбросы и частично отказавшись от животных продуктов. Прошлый год стал для компании первым, когда ей удалось сократить вред для экологии от своей работы и одновременно увеличить доходы, отмечает FT.
В прошлом году IKEA объявила, что ее магазины в России начнут принимать старую мебель, которую потом будут отправлять на переработку или благотворительность. Сдать можно любую мебель, не только купленную в IKEA. Также в магазинах компании можно сдать на переработку лампочки, батарейки и текстиль.
В 2018 г. все магазины IKEA в России начали принимать постельное белье, которое также отправляют на переработку или благотворительность. За сдачу постельного белья можно получить скидку в 15% на новый комплект.