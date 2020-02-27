IKEA начнет продавать фрикадельки из растительного мяса

В прошлом году IKEA объявила, что ее магазины в России начнут принимать старую мебель, которую потом будут отправлять на переработку или благотворительность. Сдать можно любую мебель, не только купленную в IKEA. Также в магазинах компании можно сдать на переработку лампочки, батарейки и текстиль.