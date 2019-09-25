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IKEA начнет принимать мебель для переработки

Ведомости
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Магазины IKEA в России начнут принимать мебель, которую потом будут отправлять на переработку или благотворительность. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора IKEA в России Понтуса Эрнтелла.

«Эта мебель будет либо передаваться на вторичное использование нуждающимся, либо перерабатываться для производства новых товаров на нашей фабрике в Великом Новгороде», – сказал Эрнтелл.

По его словам, это будет первый в России проект по приемке мебели на переработку. Он начнется в Санкт-Петербурге, сроки запуска проекта в других городах Эрнтелл не раскрыл. Сдать можно будет любую мебель, не только купленную в IKEA. Эрнтелл напомнил, что в IKEA также можно сдать лампочки, батарейки и текстиль.

В прошлом году все магазины IKEA в России начали принимать постельное белье, которое также отправляют на переработку или благотворительность. За сдачу постельного белья можно получить скидку в 15% на новый комплект.

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Bloomberg узнал об участии ЧВК «Вагнера» в боях в Ливии

Ведомости
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Наемники российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнера» в начале сентября начали участвовать в боях в Ливии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По их словам, речь идет о более чем 100 наемниках, которые прилетели в Ливию в первую неделю сентября. Они поддерживают руководителя Ливийской национальной армии Халифу Хафтара.

Человек, которого Bloomberg называет «командующим наемниками», подтвердил, что они участвуют в боях в Ливии. Некоторые из них уже были убиты, рассказал он. О погибших в Ливии россиянах официально не сообщалось.

ЧВК «Вагнера» связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого называют «поваром [российского президента Владимира] Путина». Пригожин на запрос о комментарии не ответил. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что Кремль не располагает информацией о наемниках в Ливии. Представитель Ливийской национальной армии заявил, что ни российских, ни каких-либо иных зарубежных бойцов в ее рядах нет.

Прибытие наемников совпало по времени с эскалацией конфликта в Ливии, отмечает Bloomberg: Хафтар пытается обрести контроль над ситуацией перед международными мирными переговорами по Ливии, запланированными на октябрь. Россия дистанцируется от ливийской администрации в Триполи, поддерживаемой ООН, и ожидает, что Хафтар получит преимущество в конфликте, сообщил Bloomberg человек, близкий к российскому правительству.

Российские чиновники также надеются, что в будущем в Ливии среди руководителей, хотя и не лидером, будет сын Муаммара Каддафи, отметил собеседник издания. Ранее Bloomberg писал о контактах российских властей с сыном Каддафи — Саифом аль-Исламом. МИД эту информацию не опровергал.

В июле Bloomberg писал, что в Ливии задержали двоих россиян, которые пытались повлиять на выборы в стране. Кремль сообщал, что «предпринимаются необходимые шаги для выяснения обстоятельств этого задержания».

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Суд продлил арест фигурантам «московского дела» Жукову и Раджабову

Ведомости
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Басманный районный суд Москвы продлил на три месяца арест фигурантам дела о массовых беспорядках (ст. 212 УК) на акции 27 июля Егору Жукову и Самариддину Раджабову, сообщает «Медиазона». Жукова обвиняют в публичных призывах к экстремизму, он останется под домашним арестом до 27 декабря. Раджабова – в участии в массовых беспорядках, также ему инкриминируется покушение на насилие в отношении представителя власти из-за якобы брошенной в сторону полицейских бутылки. Он до того же времени останется в СИЗО. Свою вину Жуков и Раджабов не признают.

В ходе судебного заседания адвокат Раджабова Анри Цискаришвили просил избрать более мягкую меру пресечения. По его словам, термин «массовые беспорядки» постепенно исчезает из материалов дела. В ходе предварительного следствия собраны доказательства участия Раджабова в несогласованной акции, но каким образом это образует состав преступления, следствие не поясняет, сообщил адвокат. Адвокат Жукова Илья Новиков просил отпустить своего подзащитного под залог в 1 млн руб. Он заявил, что видео, которое стало поводом для возбуждения в отношении Жукова дела по экстремистской статье, отправили на экспертизу еще в рамках дела о массовых беспорядках. Процессуально это было совершенно незаконно, считает адвокат.

27 июля в Москве прошла несогласованная акция против действий избиркомов, отказавшихся регистрировать оппозиционеров на выборах в Мосгордуму. После акции Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Егор Жуков – студент Высшей школы экономики (ВШЭ). Его задержали 2 августа. 3 сентября суд отпустил его под домашний арест. В тот же день следователи прекратили его преследование по статье о массовых беспорядках, предъявив обвинение по другой статье – о публичных призывах к экстремизму в интернете.

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Финансы
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Мораторий на досрочные переходы граждан между НПФ может составить три-пять лет

Ведомости
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Мораторий на досрочные переходы граждан между негосударственными пенсионными фондами (НПФ), а также между НПФ и Пенсионным фондом России (ПФР) может составить три-пять лет, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление первого зампредседателя Центробанка Сергея Швецова.

«Мы и ПФР, который отвечает за администрирование переходов, следим, проводим еженедельные совещания по этому поводу. Законодательство изменилось, но мы, тем не менее, сохраняем скептическое отношение к самому инструменту досрочного перехода», – пояснил Швецов в кулуарах конференции Национальной финансовой ассоциации «Рынок ПФИ». По его словам, ЦБ и Минфин договорились подготовить поправки, предусматривающие «некий период на срок от трех до пяти лет, когда доступны будут только срочные переводы». Помимо этого регулятор предлагает упорядочить саму систему переводов. По мнению Швецова, граждане «не очень понимают», для чего совершается переход и что они теряют. Сейчас наступает пятилетний период, когда сумма накопленных процентов максимальна, добавил он.

Согласно законодательству России, при досрочном переходе (чаще одного раза в пять лет. – «Ведомости») гражданин теряет инвестиционный доход, накопленный с момента прошлого перехода. В 2018 г. вступил в силу закон о переходах, обязывающий НПФ предупреждать граждан о потерях при таком переходе.

Ранее ЦБ сообщил о получении рекордного числа жалоб от россиян на НПФ по итогам переходных кампаний 2016–2017 гг. Большинство граждан жаловались на незаконный перевод накоплений из одного фонда в другой или на удержание средств фондом, а также на потерю инвестиционного дохода при переходе.

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Депутаты предложили отменить комиссии за снятие наличных в чужих банкоматах

Ведомости
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Депутаты во главе с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым внесли на рассмотрение в Госдуму поправки в закон «О банках и банковской деятельности». Они предложили запретить банкам взимать комиссии за снятие наличных с дебетовых карт без овердрафта в чужих банкоматах и отделениях, а также за денежные переводы на карты другого банка. Поправки коснутся только операций в рублях и только дебетовых карт.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, прибыль банков в 2018 г. составила 1,34 трлн руб. На комиссионные доходы банков пришлось 24% этой прибыли, а чистый процентный доход кредитных организаций составил 67%. Чистая процентная маржа банков выросла в прошлом году на 0,5% и составила 4,5%. «В условиях беспрецедентно высоких прибылей кредитных организаций», 73% из которых контролируются государством, банки «могут позволить себе повышение чистой процентной маржи на фоне недокредитованности российской экономики», объясняют авторы законопроекта необходимость новации.

По данным ЦБ, на 1 июля 2019 г. в России было эмитировано около 275,6 млн платежных карт, из них 239,4 млн – дебетовые. За первое полугодие россияне сняли с карт средства на сумму около 13,4 трлн руб., а оплатили товаров и услуг почти на 14,8 трлн руб.

Для банков подобная инициатива может обернуться колоссальными потерями, предупреждает президент АРБ Гарегин Тосунян. «Речь идет о миллиардах рублей», – согласен представитель «Тинькофф банка». По его словам, сейчас за снятие наличных с карты чужого банка банк-эквайер получает доход, а эмитент платит комиссию за эту операцию. Законодатели предлагают запретить снимать комиссию за такие операции с клиента, но оставить возможность эквайеру на этом зарабатывать. Аналогичная ситуация с переводами по номеру карты: в этом случае доход будет получать платежная система. «В случае принятия законопроекта банки будут придумывать механизмы компенсации таких потерь или просто запретят снимать наличные в чужих банкоматах», – заключает представитель «Тинькофф банка».

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Недвижимость
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Владелец земли под ЖК «Филатов луг» оспорил запрет на строительство

Ведомости
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Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск компании «Молин групп» о признании недействительным решения Росавиации об аннулировании согласования строительства жилого комплекса «Филатов луг» в деревне Картмазово, находящейся в нескольких километрах от аэропорта «Внуково», передает «РИА Новости». В пресс-службе компании «Инград», реализующей проект «Филатов луг», подтвердили «Ведомостям» данную информацию.

На прошлой неделе Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Бизнес групп» по «Филатову лугу» о признании недействительным представления транспортного прокурора об устранении нарушений воздушного и градостроительного законодательства. «Суд полностью удовлетворил требования и признал представление прокурора незаконным», – уточнили в «Инграде». Строительство жилого комплекса, несмотря на судебные разбирательства, не прерывалось, отметили в компании.

Разрешение на строительство «Филатова луга» девелопер получил в 2017 г. В решении столичной градостроительно-земельной комиссии сказано, что в Картмазове «Молин групп» владеет 35,4 га. Еще в 2016 г. она передала участок в аренду ООО «Бизнес групп», которое входит в «Инград». В Картмазове можно построить микрорайон на 520 000 кв. м, из которых 364 000 кв. м – жилье.

«Инград» является одним из крупнейших подмосковных застройщиков. Общий портфель компании оценивается в 2,2 млн кв. м, «Филатов луг» – один из самых масштабных проектов «Инграда», основным владельцем которого является концерн «Россиум» владельца Московского кредитного банка Романа Авдеева. Около 18% компании находится в собственности у ГК «Регион».

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Бизнес
Новости

Мордашов передал сыновьям контроль над золотодобывающей компанией Nordgold

Ведомости
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Миллиардер Алексей Мордашов передал своим сыновьям Кириллу и Никите контроль над золотодобывающей Nordgold, следует из проспекта компании к размещению еврооблигаций, который был распространен 25 сентября.

Согласно указанной там информации, 99,94% акций Nordgold принадлежат зарегистрированной на Кипре Ocean Management Limited. Ее материнской компанией является Unifirm Limited, 35% которой через Rayglow Limited принадлежат Алексею Мордашову, остальные 65% KN-Holding LLC, собственниками которого на паритетной основе являются Кирилл и Никита Мордашовы.

В феврале «Ведомости» выяснили, что Алексей Мордашов намерен отдать 65% Nordgold стоимостью $850–900 млн своим сыновьям – 19-летнему Кириллу и 18-летнему Никите. По словам представителя бизнесмена, они оба сейчас учатся в России на гуманитарных специальностях.

Алексей Мордашов занимает второе место в списке богатейших россиян по версии Forbes. В 2019 г. журнал оценил его состояние в $18,7 млрд. Главный его актив 77% металлургического холдинга «Северсталь». Также ему принадлежат 100% крупнейшего в России энергомашиностроительного холдинга «Силовые машины» (выпускает турбины и котлы для электростанций), доли в Nordgold и туроператоре TUI.

Технологии
Новости

Viber планирует добавить возможность делать покупки внутри приложения

Ведомости
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Мессенджер Viber планирует добавить в приложение возможность совершать покупки. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал гендиректор компании Джамел Агауа.

В 2019 г. приложение запустило функцию покупок через приложение: в чатах есть возможность посмотреть каталог товаров от восьми партнеров (Farfetch, Ozon, «Спортмастер» и другие) и поделиться им. Однако возможности купить товары внутри приложения нет. «Пока идея в том, чтобы пользователи могли делиться интересными товарами, но возможности купить их внутри приложения нет. Скоро она появится. Наша команда ведет обсуждение с различными брендами, чтобы добавить еще больше контента. В Западной Европе этот раздел появится в ближайшее время», – сказал он.

Viber Media основана в 2010 г. в Израиле предпринимателями Тальмоном Марко и Игорем Магазинником. По их данным, на начальном этапе инвестиции в проект составили $20 млн. Во всем мире зарегистрировано более 1 млрд пользователей приложения, в России более 50 млн активных пользователей. Приложение доступно в 193 странах, главный офис расположен в Люксембурге.

Бизнес
Новости

Bloomberg узнал о восстановлении мощностей Saudi Aramco с опережением графика

Ведомости
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Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco восстанавливает мощности по добыче нефти после атаки на ее объекты быстрее, чем ожидалось, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, сейчас производственные мощности Saudi Aramco уже составляют 11,3 млн баррелей в сутки. Компания опережает график примерно на неделю: ожидалось, что отметки в 11 млн она достигнет только к концу сентября.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших мировых производителей нефти Саудовская Аравия после произошедшей 14 сентября атаки на ее нефтяные объекты сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 млн баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 млн.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд объявил, что поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а мощности в нефтедобыче планируется восстановить до 11 млн баррелей в сутки к концу сентября и до 12 млн баррелей в день – до конца октября. Reuters со ссылкой на источник сообщал, что страна полностью восстановит прежний уровень добычи на рубеже сентября – октября.

Добывающие мощности превышают фактические объемы нефтедобычи Саудовской Аравии, в том числе из-за соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

В ночь на 14 сентября 10 дронов атаковали нефтедобывающее предприятие Saudi Aramco в Хураисе, а также центр подготовки нефти в Абкаике. Этот центр готовил нефть до товарного экспортного качества, через него проходило 5,7 млн баррелей в сутки. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, но Вашингтон и Эр-Рияд усомнились в их причастности и обвинили в случившемся Иран. Тегеран отвергает обвинения в свой адрес.

Бизнес
Новости

Лебедев рассказал о сокращении числа осужденных бизнесменов

Ведомости
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Число бизнесменов, осужденных в России за преступления в сфере предпринимательства, за последние четыре года уменьшилось практически вдвое, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева. По его словам, финансовые преступления вызывают особый общественный интерес.

«В 2018 г. рассмотрены дела в отношении 1700 лиц. Не сотен тысяч, не десятков тысяч, не нескольких тысяч – 1700 лиц», – уточнил Лебедев на заседании в Совете Федерации, отметив, что против 400 бизнесменов (24%) ранее возбужденные уголовные дела были прекращены.

«Только 189 лиц, это 15%, осуждены к лишению свободы», – сказал Лебедев. По его словам, этот показатель вдвое меньше, чем в 2014 г. В прошлом году мера пресечения в виде ареста была избрана в отношении 137 бизнесменов, что втрое меньше, чем в 2014 г., уточнил Лебедев. В отчетном периоде около 36% всех поступивших в суды ходатайств о заключении под стражу по этой категории дел было отклонено, добавил он.

В конце июля бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил генпрокурору Юрию Чайке поддержать меры, позволяющие предотвратить необоснованные аресты бизнесменов. Инициативы могут быть учтены при работе над поручениями главы государства по итогам прямой линии в июне, говорил Титов. Согласно одному из поручений президента, Генпрокуратура и Верховный суд до 1 декабря должны представить предложения по устранению причин и условий, приводящих к злоупотреблению мерой пресечения в виде ареста.

Хроника преследований российских бизнесменов

Выбор редактора
Технологии
Новости

Главный продавец рекламы в России продолжает менять команду

Ведомости
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Заместителем гендиректора Национального рекламного альянса (НРА) назначена Елена Лобачева, сообщила компания. Она будет отвечать за продажи рекламы и работу с клиентами селлера.

НРА – крупнейший продавец рекламы в стране, он контролирует 90% ТВ-рекламы, связанные с ним компании занимаются и продажей интернет-рекламы.

Лобачева раньше управляла департаментом продаж селлера «Эверест», который отвечает за спецпроекты на каналах «СТС Медиа» и Национальной медиа группы. Недавно бывший гендиректор «Эвереста» Алексей Толстоган был назначен гендиректором НРА и теперь меняет команду этого селлера. Лобачева заменит на своем посту Наталью Гринчишин, которую, в свою очередь, на работу в НРА привлек теперь уже бывший руководитель этого селлера Эдуард Райкин.

Также у НРА появилась новое подразделение – дирекция развития онлайн-продаж, ее возглавила Наталья Дмитриева. Она сохранит пост гендиректора Gazprom media digital (GPMD), эта компания много лет занимается продажей видеорекламы в интернете.

Политика
Новости

Совет Федерации переизбрал Лебедева председателем Верховного суда

Ведомости
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Члены Совета Федерации в среду назначили Вячеслава Лебедева на должность председателя Верховного суда на новый шестилетний срок. Его кандидатуру поддержало абсолютное большинство сенаторов, против высказались двое. Альтернативных кандидатов на эту должность не было.

Лебедев возглавляет Верховный суд с 1989 г. В прошлый раз он был переназначен на этот пост в 2014 г. Шестилетний срок его полномочий истекал в мае 2020 г. Обычно конкурс на замещение вакансии объявляют за полгода. Но в этот раз переназначение перенесли на более ранний срок: об открытии вакансии было объявлено 2 сентября.

Сначала Лебедев был не единственным претендентом на эту должность. Заявление подал также бывший председатель правления Рязаньуниверсалбанка Виктор Милехин, который в 2014 г. уже пытался принять участие в конкурсе. Однако он снова не смог предоставить документы о том, что прошел квалификационный экзамен.

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