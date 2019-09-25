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IKEA начнет принимать мебель для переработки

Магазины IKEA в России начнут принимать мебель, которую потом будут отправлять на переработку или благотворительность. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора IKEA в России Понтуса Эрнтелла.

«Эта мебель будет либо передаваться на вторичное использование нуждающимся, либо перерабатываться для производства новых товаров на нашей фабрике в Великом Новгороде», – сказал Эрнтелл.

По его словам, это будет первый в России проект по приемке мебели на переработку. Он начнется в Санкт-Петербурге, сроки запуска проекта в других городах Эрнтелл не раскрыл. Сдать можно будет любую мебель, не только купленную в IKEA. Эрнтелл напомнил, что в IKEA также можно сдать лампочки, батарейки и текстиль.

В прошлом году все магазины IKEA в России начали принимать постельное белье, которое также отправляют на переработку или благотворительность. За сдачу постельного белья можно получить скидку в 15% на новый комплект.