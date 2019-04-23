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Сеть магазинов Rendez-vous начнет принимать обувь на переработку

Сеть обувных магазинов Rendez-vous начнет принимать обувь на переработку, сообщает московское издание The Village. В рамках этого проекта сеть будет сотрудничать с Дмитровским заводом РТИ, который занимается утилизацией резиновых отходов. По договоренности с Rendez-vous предприятие из старой обуви произведет безопасное покрытие для спортивных и детских площадок. Все покупатели получат купон со скидкой в 500 руб. на новые вещи. Старую обувь можно сдать в магазине сети в ТЦ «Авиапарк», в дальнейшем подобная практика распространится на все магазины сети, включая региональные, отмечает издание.

Rendez-vous не первый магазин в России, который запустил подобную программу. В феврале шведский бренд Vagabond вместе с компанией i:Collect объявил о начале приема старой обуви в фирменных магазинах бренда. За каждый пакет с обувью клиентам сети предлагали ваучер со скидкой на следующую пару, сообщал в феврале The Village.

Зарубежные производители одежды и обуви также внедряют программы переработки старых или нераспроданных вещей. Например, в 2018 г. британский бренд одежды и обуви класса люкс Burberry в ответ на критику экологов ввел практику повторного использования, ремонта или переработки непроданных товаров.