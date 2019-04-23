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Бизнес
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Сеть магазинов Rendez-vous начнет принимать обувь на переработку

Ведомости
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Сеть обувных магазинов Rendez-vous начнет принимать обувь на переработку, сообщает московское издание The Village. В рамках этого проекта сеть будет сотрудничать с Дмитровским заводом РТИ, который занимается утилизацией резиновых отходов. По договоренности с Rendez-vous предприятие из старой обуви произведет безопасное покрытие для спортивных и детских площадок. Все покупатели получат купон со скидкой в 500 руб. на новые вещи. Старую обувь можно сдать в магазине сети в ТЦ «Авиапарк», в дальнейшем подобная практика распространится на все магазины сети, включая региональные, отмечает издание.

Rendez-vous не первый магазин в России, который запустил подобную программу. В феврале шведский бренд Vagabond вместе с компанией i:Collect объявил о начале приема старой обуви в фирменных магазинах бренда. За каждый пакет с обувью клиентам сети предлагали ваучер со скидкой на следующую пару, сообщал в феврале The Village.

Зарубежные производители одежды и обуви также внедряют программы переработки старых или нераспроданных вещей. Например, в 2018 г. британский бренд одежды и обуви класса люкс Burberry в ответ на критику экологов ввел практику повторного использования, ремонта или переработки непроданных товаров.

Политика
Новости

Бастрыкин: причиной расстрела людей в колледже Керчи стало имущественное неравенство

Ведомости
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Студент Владислав Росляков, убивший 20 человек в керченском колледже в октябре 2018 г., пошел на преступление из-за унижений со стороны одноклассников. Об этом заявил председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин во время лекции во Всероссийском государственном университете юстиции.

По его словам, причина произошедшего — «унижение на основе разного имущественного положения» (цитата по «Интерфаксу»). «Оказывается, сейчас важно ходить именно в американских джинсах, а не в подделках. Он покупал где-то на рынке», — подчеркнул председатель СКР. В итоге, добавил Бастрыкин, Росляков нашел оружие и «посмотрел в интернете, как в американской действительности это произошло».

17 октября 2018 г. в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба. Погибли 20 человек. По данным следствия, нападение совершил 18-летний студент колледжа Владислав Росляков, который после произошедшего покончил с собой.

СКР поначалу квалифицировал нападение как теракт, но позже изменил мнение. В итоге дело было возбуждено по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство двух и более лиц).

Президент России Владимир Путин связывал произошедшее с глобализацией. Он отмечал, что молодые люди с неустойчивой психикой создают себе лжегероев, заменяя настоящий героизм суррогатом героизма. Все началось с трагических событий в школах США, подчеркнул глава государства.

Как выглядит колледж в Керчи после нападения студента

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Политика
Новости

Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

Ведомости
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Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. По его словам, 34-летний житель г. Малая Вишера в Новгородской области 31 марта разместил на своей странице в соцсети оскорбительную запись в адрес президента Владимира Путина, а Чудовский районный суд 22 апреля постановил наказать гражданина штрафом в размере 30 000 руб. (ч. 3 ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях).

В картотеке Чудовского районного суда размещена информация по делу гражданина Картыжева, в отношении которого 22 апреля суд вынес решение о наказании по указанной статье.

В России уже применяли закон о неуважении к власти, но в отношении СМИ. Как сообщила на своей странице в Facebook редактор ярославского 76.ru Ольга Прохорова и написало в своем Telegram-канале агентство «Яркуб», сотрудники ярославских Роскомнадзора и ФСБ в начале апреля потребовали, чтобы местные СМИ и каналы в Telegram удалили новость о надписи про Путина на здании местного УВД. Сайт информационного агентства «Яркуб», у которого тоже появлялась такая новость, через два дня был заблокирован, сообщала в Facebook редактор этого СМИ Марина Седнева. Представитель Роскомнадзора прокомментировал «Ведомостям», что сайт ярославского СМИ был заблокирован из-за новости о попытке самоубийства подростка, где был описан способ суицида.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Роснефть» ответила на исправление Reuters материала про венесуэльскую нефть

Ведомости
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«Роснефть» была права в своих оценках материала Reuters, посвященного услугам, которые нефтяная компания якобы оказывала властям Венесуэлы. Об этом заявил представитель нефтяной компании Михаил Леонтьев, комментируя то, что ранее 23 апреля агентство исправило свой материал.

«Это беспрецедентное признание того, что мы были правы в своих оценках материала Reuters» — заявил он. От дальнейших комментариев Леонтьев отказался: «Мы должны оценить ситуацию в деталях».

19 апреля Reuters написало, что власти Венесуэлы якобы пользуются услугами «Роснефти» для обхода санкций США. Как сообщало агентство, венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA выставляет российской компании счета на оплату нефти, а та оплачивает счета с дисконтом, а затем якобы продает венесуэльскую нефть конечным покупателям уже за полную стоимость.

«Роснефть» резко отреагировала на публикацию Reuters, обвинив его в «откровенной лжи» и «информационной диверсии». Компания также пригрозила, что обратится в правоохранительные органы, чтобы пресечь работу агентства в России.

23 апреля Reuters исправило свою статью. В новой версии статьи говорится, что PDVSA «попросила как минимум двух своих клиентов осуществить платежи за венесуэльскую нефть через российского нефтяного гиганта "Роснефть"». Агентство также отметило, что не может определить, были ли произведены платежи по описанной в статье схеме. Кроме того, Reuters удалило упоминание попавшего под санкции «Еврофинанс Моснарбанка» (в статье говорилось, что деньги от операций поступают на счета в российских банках, в частности в этом банке) и пояснило, что эксперты не видят нарушения санкций. 

Технологии
Новости

Reuters поправило раскритикованный «Роснефтью» материал о венесуэльской нефти

Ведомости
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Агентство Reuters поправило опубликованную 19 апреля статью, в которой говорилось о том, что власти Венесуэлы якобы пользуются услугами «Роснефти» для обхода санкций США. Российская компания ранее обвинила агентство в «откровенной лжи».

«Этот материал исправлен для того, чтобы прояснить: Reuters не может определить, были ли произведены платежи по указанному соглашению. Кроме того, удалено упоминание «Еврофинанс Моснарбанка» и поясняется, что эксперты не видят нарушения санкций», – отмечается в комментарии Reuters, предваряющем материал. В статью на русском языке внесены аналогичные правки. В кэше Google первоначальная версия статьи недоступна.

Представители «Роснефти» на момент написания материала не ответили на запрос «Ведомостей».

Как писало Reuters, венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA выставляет «Роснефти» счета на оплату нефти, которые та оплачивает с дисконтом. Затем «Роснефть» якобы продает венесуэльскую нефть конечным покупателям уже за полную стоимость и, таким образом, становится посредником между PDVSA и конечным покупателем. В исправленной версии статьи говорится, что PDVSA «попросила как минимум двух своих клиентов осуществить платежи за венесуэльскую нефть через российского нефтяного гиганта «Роснефть».

«Роснефть» обвинила Reuters в «откровенной лжи» и «информационной диверсии». Цель материала, опубликованного агентством, – это провокация, говорилось в сообщении компании. Там же подчеркивалось, что «Роснефть» намерена обратиться в правоохранительные органы, чтобы пресечь работу Reuters в России. Источник, близкий к одной из сторон конфликта, говорил «Ведомостям», что «Роснефть» планирует обратиться в ФСБ.

Финансы
Новости

Московская биржа приостановит торги акциями «Возрождения»

Ведомости
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Московская биржа приостановит 29 апреля торги обыкновенными акциями банка «Возрождение», говорится в сообщении на сайте биржи.

14 марта ВТБ объявил принудительный выкуп обыкновенных акций «Возрождения» у миноритариев по цене 481,68 руб. за бумагу. Им принадлежит 3,56 млн акций банка. Это значит, что ВТБ может потратить на их выкуп около 1,72 млрд руб.

ВТБ стал владельцем 85% акций «Возрождения» в октябре 2018 г. Он закрыл сделку с фондом Bonum Capital, который вел переговоры от лица бывшего владельца банка Дмитрия Ананьева. Цена сделки не называлась. В феврале этого года госбанк увеличил свою долю в «Возрождении» до 96,3% и планирует консолидировать 100%.

До конца 2017 г. банк «Возрождение» принадлежал братьям Алексею и Дмитрию Ананьеву. После того как ЦБ решил санировать принадлежавший им Промсвязьбанк, они стали вести бизнес раздельно. Банковские активы получил Дмитрий Ананьев. Позже ЦБ потребовал от него сократить долю в «Возрождении» не более чем до 10%, поскольку собственники санированных банков не могут контролировать другие кредитные организации.

Политика
Новости

Путин одобрил строительство парка в формате «Зарядья» в Петербурге

Ведомости
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Президент России Владимир Путин одобрил идею создания парковой зоны на берегу Невы напротив стрелки Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Как сообщает ТАСС, врио губернатора города Александр Беглов представил президенту проект, по которому на месте судебного квартала будет разбит парк.

По словам Путина, строительство парка – хороший проект: «Во-первых, масштаб какой, во-вторых, место прямо на берегу Невы, с выходом потом к Петропавловской крепости и на стрелку Васильевского острова. Виды, достойные мировых столиц».

Из презентации Беглова следует, что вместо зданий Верховного суда, судебного департамента и жилых домов будет обустроена парковая зона, театрально-выставочный комплекс, кинотеатр, парковка и др. Проект называется Арт-парк.

Ранее это место занимал занимал ФГУП «Российский научный центр «Прикладная химия» (сейчас все здания снесены). О планах реконструкции было объявлено в 2007 г. Первоначально проект предполагал строительство жилого комплекса «Набережная Европы», инвестором которого был ВТБ. В 2012 г. Путин предложил построить на этом месте судебный квартал, а банк получил более 11 млрд руб. компенсаций из госбюджета. О том, что профиль строительства опять могут изменить, написал «Коммерсантъ». Строительством комплекса зданий для Верховного суда занималось управделами президента.

Парк «Зарядье» площадью 13 га был открыт в 2017 г., он расположен на месте снесенной гостиницы «Россия» в пяти минутах ходьбы от Кремля. В 2018 г. американский журнал Time включил парк в список 100 лучших мест мира. Это был единственный объект из России в списке. На строительство «Зарядья» потратили 14 млрд руб.

Лучшие места мира по версии Time

Технологии
Новости

СМИ сообщили о планах Сбербанка вложить в Rambler Group 11 млрд рублей

Ведомости
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Сбербанк приобретает 46,5% акций медиахолдинга Rambler Group за 11 млрд руб., сообщили РБК и «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников, знакомых с договоренностями. По данным газеты, сделка пройдет в формате cash-in, то есть Сбербанк инвестирует средства в капитал компании. Получив деньги от Сбербанка, компания сможет погасить кредит в банке «Траст» и инвестировать в развитие своих цифровых активов, говорит источник «Коммерсанта».

В феврале Reuters со ссылкой на источники сообщал, что Сбербанк ведет переговоры о покупке Rambler Group, однако стороны опровергли эту информацию, заявив, что стороны ведут лишь переговоры о реструктуризации долгов. Затем Сбербанк и Rambler Group подтвердили переговоры о продаже пакета акций медиакомпании банку.

Компания Rambler & Co. была образована в 2013 г. после объединения медиаактивов бизнесменов Александра Мамута и Владимира Потанина (они получили равные доли), весной 2014 г. холдинг возглавил сам Мамут. С 2014 г. у Rambler был кредит в банке «ФК Открытие», где Мамут был миноритарным акционером. В 2016 г. в залоге у «ФК Открытие» оказалось 100% Rambler & Co. в обеспечение кредита.

В декабре 2018 г. «ФК Открытие» передал банку «Траст» проблемные долги и непрофильные активы на общую сумму 438 млрд руб., среди них были и долги медиакомпании Мамута. Речь идет о долге Rambler Group на миллиарды рублей, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на предправления банка «Траст». В начале апреля стало известно, что банк получил в залог 100% компаний Rambler Group.

В Rambler Group входят киносети «Синема парк» и «Формула кино», а также интернет-холдинг Rambler (портал Rambler.ru, издания «Лента.ру», «Газета.ру», «Афиша» и др.), издательство «Азбука-Аттикус» и онлайн-кинотеатр Okko.

Выбор редактора
Авто
Новости

Акимов предложил увеличить скорость на федеральных трассах до 110 км/ч

Ведомости
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Вице-премьер Максим Акимов, курирующий транспорт, предложил увеличить скорость на федеральных трассах с 90 км/ч до 110 км/ч., передает ТАСС. Акимов уже поручил Минтрансу и МВД проанализировать до конца года такую возможность.

«Минтрансу совместно с МВД поручил провести ревизию федеральной дорожной сети на предмет возможного повышения скоростного режима до 110 км/ч. В первую очередь это касается новых скоростных трасс и дорог после капитального ремонта», – пояснил Акимов в кулуарах конференции «Безопасная дорога».

Заместитель начальника ГИБДД Олег Понарьин на общественных слушаниях в Госдуме 10 апреля сообщил, что Госавтоинспекция предлагает увеличить штраф за превышение скоростного режима на 20–40 км/ч до 3000 руб. Сейчас в соответствии со ст. 12.9 КоАП штраф за превышение разрешенной скорости движения на величину более 20, но не более 40 км/ч составляет 500 руб. Помимо этого ГИБДД предлагает ввести административную ответственность за превышение скорости на величину 10–20 км/ч и лишать водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения, возможности оплатить штраф с 50%-ной скидкой.

«Для автомобилистов, которые системно нарушают ПДД, целесообразно рассмотреть вопрос об отмене этого права – оплачивать штраф со скидкой. Это странная льгота», – сказал руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов на конференции «Безопасная дорога».

Возможность оплатить штраф со скидкой 50% в течение 20 дней с момента нарушения ПДД предоставляется с 2016 г.

В каких городах России самые плохие дороги

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Reuters узнал о планах российского Burger King выйти на IPO

Ведомости
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Российское подразделение Burger King готовится в этом году выйти на IPO на Московской бирже, сообщили Reuters четыре источника в банковских кругах.

По их словам, первичное размещение состоится, возможно, осенью. Среди организаторов – «ВТБ капитал», JPMorgan и Morgan Stanley. В этом году в России первичные размещения акций еще не проводились, отмечает Reuters.

Головная для сети Burger King в России компания Burger King Russia была создана в 2012 г. как совместное предприятие «ВТБ капитала» и ООО «Бургер Рус». Владельцем последнего был совладелец сети «Шоколадница» Александр Колобов. В 2018 г. крупнейшим акционером Burger King Russia с долей 35,02% стала зарегистрированная на Кипре компания Xomeric Holdings Ltd. Продавцом доли стала структура ВТБ. Как писал РБК, Xomeric связана с украинской инвесткомпанией ICU.

Владелец глобальной Burger King – канадская Restaurants Brands International (акционеры – 3G Capital и Berkshire Hathaway). Сеть основана в 1954 г. Первый Burger King в России открылся в январе 2010 г.

Политика
Новости

Верховный суд не разрешил принимать в детсады Москвы без регистрации

Ведомости
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Верховный суд не стал отменять положения приказа Минобрнауки от 2014 г., из-за которых семьи без постоянной регистрации в столице не могли устроить детей в детсады Москвы, сообщает РБК со ссылкой на корреспондента в суде.

Правозащитная организация «Гражданское содействие» от лица нескольких проживающих в Москве семей пыталась оспорить пункты приказа, согласно которым при подаче документов на зачисление в дошкольные учреждения семья ребенка должна предоставить свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания. Иск был подан к Министерству просвещения, курирующему детские дошкольные учреждения (оно было образовано после разделения Минобрнауки на два ведомства).

Основные претензии предъявлялись к способу подачи заявления для зачисления в детсады. Его можно подать только через городской портал, где необходимо указать адрес московской прописки или регистрации, причем указывать необходимо настоящий адрес, поскольку вся информация проверяется по базам МВД. По мнению правозащитников, такой подход нарушает право детей на доступное дошкольное образование.

В пресс-службе Министерства просвещения изданию заявили, что приказ не противоречит Конституции и не ущемляет права москвичей без регистрации. В ведомстве подчеркнули, что учет детей, имеющих право на дошкольное образование, осуществляют органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов. Однако юрист «Гражданского содействия» Марина Краснова в свою очередь заявила РБК, что в теории запрета на прием детей в сады не существует, но на практике формулировка приказа становится основанием для местных властей для отказа семьям без постоянной регистрации в Москве. Организация пока не решила, будет ли обжаловать решение Верховного суда, и надеется найти компромисс с Министерством просвещения.

Финансы
Новости

Сбербанк объяснил причины апрельских сбоев в работе банкоматов и интернет-банка

Ведомости
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Сбербанк рассказал о причинах сбоев в работе банкоматов и интернет-банка, которые произошли в апреле. По словам зампреда правления Станислава Кузнецова, они были вызваны ошибками подрядчика и обновлением программного обеспечения. «Это абсолютно прозрачная ситуация. Только с сожалением можно говорить, что наш подрядчик допустил ошибки. Но мы уже перед всеми извинились за это. Никаких рисков других серьезных, беспокоящих не существует. Никакой атаки не было», – цитирует Кузнецова «Интерфакс».

Клиенты Сбербанка 8 апреля в течение семи часов не могли провести операции в «Сбербанк онлайн», а также в банкоматах и терминалах кредитной организации. Через два дня несколько часов снова не работало мобильное приложение «Сбербанк онлайн». Пользователи жаловались на сбой всех его сервисов.

Пресс-служба госбанка сообщила, что по техническим причинам 10 апреля ряд клиентов не могли провести операции не только в «Сбербанк онлайн», но и в банкоматах и терминалах, и обещала в ближайшее время устранить неполадки.

Как стать идеальным сотрудником. Объясняет Герман Греф

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