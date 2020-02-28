Запуск 5G в крупных городах России откладывается из-за вопроса о частотах
Запуск сетей 5G в десяти городах-миллионниках может быть осуществлен позже срока, сообщила директор по стратегическому развитию «Ростелекома» Алеся Мамчур. В качестве предварительной даты запуска она называет 2024 г., в то время как национальная программа «Цифровая экономика» предписывает запустить 5G к 2022 г.
В числе причин переноса Мамчур называет «перспективы использования отечественного оборудования для развития 5G и вопросы выделения частот». Она утверждает, что новые сроки прописаны в дорожной карте «Ростелекома» и «Ростеха». Документ был внесен в Минкомсвязи, но еще не одобрен правительством.
Диапазон 3,4–3,8 ГГц, для которого предназначено популярное оборудование 5G, в России используются Минобороны и «Роскосмосом», говорил в 2019 г. вице-премьер Максим Акимов. В августе Совет безопасности выразил отрицательную позицию по выделению операторам связи диапазона 3,6–3,8 ГГц, а Путин наложил на нее резолюцию «согласен», сообщали источники «Ведомостей» в телеком-отрасли и профильных ведомствах. Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) имеет право выделять эти частоты локально, для проведения тестов. В среду 26 февраля РБК сообщало, что МТС может получить право на работу оборудования на частотах 3,4–3,8 ГГц для изучения воздействия на окружающую среду в Москве.