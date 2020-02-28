Запуск 5G в крупных городах России откладывается из-за вопроса о частотах

Диапазон 3,4–3,8 ГГц, для которого предназначено популярное оборудование 5G, в России используются Минобороны и «Роскосмосом», говорил в 2019 г. вице-премьер Максим Акимов. В августе Совет безопасности выразил отрицательную позицию по выделению операторам связи диапазона 3,6–3,8 ГГц, а Путин наложил на нее резолюцию «согласен», сообщали источники «Ведомостей» в телеком-отрасли и профильных ведомствах. Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) имеет право выделять эти частоты локально, для проведения тестов. В среду 26 февраля РБК сообщало, что МТС может получить право на работу оборудования на частотах 3,4–3,8 ГГц для изучения воздействия на окружающую среду в Москве.