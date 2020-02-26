МТС получит зарезервированные частоты 5G для проверки влияния на природу
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) намерена выделить МТС частоты 5G для проверки влияния сетей на окружающую среду, сообщает РБК со ссылкой на проект решения. В числе частот, на которых будет работать оборудование оператора – «золотой» диапазон 3,4–3,8 ГГц, зарезервированный за силовыми службами. Разрешения будут выделены локально для трех участков в Москве — по адресам Научно-исследовательского института радио (НИИР), Научно-исследовательского института медицины труда (НИИ МТ) и ФГБУ «Государственный научный центр — Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна».
Решение о выделении частот связано с тендером департамента информационных технологий Москвы (ДИТ) на оценку влияния 5G на «благополучие граждан и комфортную городскую среду». Все НИИ и центры, по адресам которых будет установлено оборудование 5G, будут участвовать в проверке воздействия, уточнил «Ведомостям» представитель МТС. Он подтвердил, что, помимо диапазона 3,4–3,8 ГГц, тесты будут проводиться и на частотах 37-40 ГГц – ГКРЧ готовится выделить МТС и этот диапазон.
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») также заинтересован в участии в тестировании 5G в диапазоне 3,4–3,8 ГГц: заявка на выделение частот в Москве и Санкт-Петербурге будет рассмотрено на заседании ГРКЧ 10 марта, сказал представитель «ВымпелКом». При этом он отмечает, что ранее комиссия отказывала им в разрешении вне зависимости от города и местности проведения (на промышленных объектах, на улице, в помещениях и в метро). В «Теле2» заявили, что эксперимент, проводимый конкурентом, благотворно скажется на операторском сообществе и развитии 5G в стране. Оператор отмечает, что установленные в России нормы радиоизлучения в десятки и сотни раз жестче, чем в развитых странах Европы и Северной Америки, и результаты эксперимента могут дать основания для их пересмотра.
В августе Совет безопасности выразил отрицательную позицию по выделению операторам связи диапазона 3,6–3,8 ГГц, а Путин – наложил на нее резолюцию «Согласен», сообщали источники «Ведомостей» в телеком-отрасли и профильных ведомствах. В России диапазон используют Минобороны и «Роскосмос», говорил в 2019 г. вице-премьер Максим Акимов.