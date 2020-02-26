МТС получит зарезервированные частоты 5G для проверки влияния на природу

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») также заинтересован в участии в тестировании 5G в диапазоне 3,4–3,8 ГГц: заявка на выделение частот в Москве и Санкт-Петербурге будет рассмотрено на заседании ГРКЧ 10 марта, сказал представитель «ВымпелКом». При этом он отмечает, что ранее комиссия отказывала им в разрешении вне зависимости от города и местности проведения (на промышленных объектах, на улице, в помещениях и в метро). В «Теле2» заявили, что эксперимент, проводимый конкурентом, благотворно скажется на операторском сообществе и развитии 5G в стране. Оператор отмечает, что установленные в России нормы радиоизлучения в десятки и сотни раз жестче, чем в развитых странах Европы и Северной Америки, и результаты эксперимента могут дать основания для их пересмотра.