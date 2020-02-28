Группа ГАЗ через суд требует от «Мосгортранса» около 1,1 млрд рублей
«Русские автобусы – Группа ГАЗ» подала в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании около 1,1 млрд руб. со столичного ГУП «Мосгортранс», говорится в картотеке арбитражных дел. Иск поступил в суд 27 февраля, но к производству пока не принят. Причины подачи иска в материалах не раскрываются.
Из комментария представителя группы ГАЗ следует, что спор касается госконтракта на поставку 100 электробусов. С 2018 по 2019 г. группа в полном объеме выполнила контракт. Однако из-за санкций США изменились сроки поставок некоторых автобусов, из-за этого была назначена выплата компенсации в размере почти 1 млрд руб., пишет РБК. Такой «несоразмерный объем компенсации», по словам представителя группы, связан с 44-ФЗ, позволяющим корректировать начисления только через арбитражный суд.
6 апреля 2018 г. минфин США ввел санкции против Олега Дерипаски и восьми его компаний, в том числе энергометаллургической En+, подконтрольного ей производителя алюминия UC Rusal, а также ГК ГАЗ. Санкции против самых крупных компаний Дерипаски – En+, UC Rusal, «Евросибэнерго» и группы ГАЗ – не раз переносились, а в конце января 2019 г. OFAC объявило об исключении En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» из санкционного списка. Личные санкции бизнесмен пытается оспорить в суде.