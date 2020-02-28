Группа ГАЗ через суд требует от «Мосгортранса» около 1,1 млрд рублей

6 апреля 2018 г. минфин США ввел санкции против Олега Дерипаски и восьми его компаний, в том числе энергометаллургической En+, подконтрольного ей производителя алюминия UC Rusal, а также ГК ГАЗ. Санкции против самых крупных компаний Дерипаски – En+, UC Rusal, «Евросибэнерго» и группы ГАЗ – не раз переносились, а в конце января 2019 г. OFAC объявило об исключении En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» из санкционного списка. Личные санкции бизнесмен пытается оспорить в суде.