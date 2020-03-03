Ассортимент российских товаров на AliExpress вырос за год в 38 раз

По словам директора по развитию «AliExpress Россия» Дмитрия Селихова, платформа сделала немало шагов в сторону российских продавцов и товаров. Среди них он назвал сокращение срока подключения к маркетплейсу, развитие инструментов внутреннего продвижения, снижение комиссии для российских продавцов. «Сейчас она ниже, чем в среднем на рынке и чем платят иностранные продавцы», – отметил Селихов.