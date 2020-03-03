Ассортимент российских товаров на AliExpress вырос за год в 38 раз
Ассортимент отечественных товаров на российском маркетплейсе AliExpress и Tmall за год вырос в 38 раз до 1,5 млн позиций, а количество местных производителей и продавцов – в 100 раз. Об этом сообщили в «AliExpress Россия».
По словам директора по развитию «AliExpress Россия» Дмитрия Селихова, платформа сделала немало шагов в сторону российских продавцов и товаров. Среди них он назвал сокращение срока подключения к маркетплейсу, развитие инструментов внутреннего продвижения, снижение комиссии для российских продавцов. «Сейчас она ниже, чем в среднем на рынке и чем платят иностранные продавцы», – отметил Селихов.
По данным компании, бизнес через AliExpress ведут более 10 000 российских компаний и индивидуальных предпринимателей. В 2019 г. к AliExpress присоединились магазины электроники и бытовой техники «Ситилинк», «Поларис», «Холодильник.ру», косметические бренды L’Oreal и «Свобода», бренды товаров для детей Сhicco, Cybex, Happy Baby, производитель товаров для спорта Decathlon, бренды ювелирных изделий Sunlight и Sokolov, «Мегафон» и др.
Товары российских продавцов представлены почти во всех категориях маркетплейса. Среди новых категорий, которые развиваются на площадке с 2019 г., лидируют товары для мам и малышей (49% от оборота) и аксессуары (25%), товары для красоты и здоровья (19%), одежда и обувь (7%).