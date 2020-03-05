Американский инвестфонд Blackstone решил продать российские активы

Американский инвестиционный фонд Blackstone решил продать единым лотом российские активы, принадлежащие дочерней группе Sponda (зарегистрирована в Финляндии), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника на рынке недвижимости. По их информации, консультанты начали рассылать предложения о приобретении всего портфеля Sponda, в который входят столичные офисные комплексы Ducat Place II (около 19 000 кв. м) на улице Гашека и Meliora Place на проспекте Мира (свыше 4800 кв. м), а также земельные участки под склады общей площадью около 70 га в подмосковном Дмитрове и в Ленинградской области.