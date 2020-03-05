Американский инвестфонд Blackstone решил продать российские активы
Американский инвестиционный фонд Blackstone решил продать единым лотом российские активы, принадлежащие дочерней группе Sponda (зарегистрирована в Финляндии), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника на рынке недвижимости. По их информации, консультанты начали рассылать предложения о приобретении всего портфеля Sponda, в который входят столичные офисные комплексы Ducat Place II (около 19 000 кв. м) на улице Гашека и Meliora Place на проспекте Мира (свыше 4800 кв. м), а также земельные участки под склады общей площадью около 70 га в подмосковном Дмитрове и в Ленинградской области.
Среди потенциальных покупателей источники называют Российский фонд прямых инвестиций, инвестфонд Accent Capital, PPF Real Estate Russia и O1 Properties. Все эти компании не стали комментировать данную информацию.
Sponda уже пыталась избавиться от российских активов. В 2016–2017 гг. группа хотела продать Ducat Place II. Среди возможных покупателей рассматривались Raven Russia, группа «Регион» и Accent Capital, писали «Ведомости». Однако стороны не смогли договориться об условиях сделки. Sponda купила Ducat II в 2008 г. за $185 млн, напоминает «Коммерсантъ». Через два года финский фонд хотел продать этот объект уже за $100 млн, но потенциальные покупатели готовы были заплатить только $60 млн.