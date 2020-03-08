«Роснефть» увидела выгоду для России в развале сделки ОПЕК+

Страны ОПЕК+ на переговорах 6 марта не смогли договориться и продлить соглашение о сокращении добычи нефти. Действующая сделка перестанет действовать с 1 апреля. После этого все ограничения на добычу нефти в странах ОПЕК и «не ОПЕК» будут сняты. Наращивание добычи нефти Россией будет зависеть только от планов нефтяных компаний. Камнем преткновения на переговорах стала позиция Москвы, которая отказалась углублять ограничения. Без участия России страны ОПЕК не видят смысла продолжать искусственно ограничивать добычу.