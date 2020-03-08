«Роснефть» увидела выгоду для России в развале сделки ОПЕК+
Сделка ОПЕК+ о сокращении добычи нефти «с точки зрения интересов России просто лишена смысла», заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. По его мнению, соглашение со странами ОПЕК если и сыграло позитивную роль в вопросе цен на нефть, то только как психологический фактор на первом этапе.
Все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки ОПЕК+, оперативно и полностью замещались на мировом рынке американской сланцевой нефтью, продолжил Леонтьев. Таким образом, по его словам, страны ОПЕК и их партнеры, включая Россию, сокращая добычу, уступали рынки США.
Предложение ОПЕК дополнительно сократить добычу нефти из-за коронавируса не было партнерским, потому что партнерское соглашение подразумевает компромисс, считает Леонтьев. «Мы должны монетизировать нашу ресурсную базу. У нас великолепная ресурсная база. В отличии от некоторых коллег, у которых ее нет и монетизировать нечего», – добавил он.
Страны ОПЕК+ на переговорах 6 марта не смогли договориться и продлить соглашение о сокращении добычи нефти. Действующая сделка перестанет действовать с 1 апреля. После этого все ограничения на добычу нефти в странах ОПЕК и «не ОПЕК» будут сняты. Наращивание добычи нефти Россией будет зависеть только от планов нефтяных компаний. Камнем преткновения на переговорах стала позиция Москвы, которая отказалась углублять ограничения. Без участия России страны ОПЕК не видят смысла продолжать искусственно ограничивать добычу.
Совладелец «Лукойла» Леонид Федун ранее заявил, что решение разорвать сделку с ОПЕК является неожиданным и нерациональным. По его оценке, Россия из-за развала соглашения будет терять от $100 млн до $150 млн в день на фоне падения цен на нефть.