«Лукойл» оценил потери России от развала сделки ОПЕК+ в $100 млн в день

Решение о прекращении сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти – очень неожиданное и нерациональное, считает совладелец «Лукойла» Леонид Федун. «Пока я в легком шоке», – сказал он The Bell. Россия, по оценке Федуна, будет терять из-за развала сделки ОПЕК+ от $100 млн до $150 млн в день. Эта сумма будет складываться из ожидаемого падения цен на нефть с уровня в $60 за баррель (при сохранении сделки ОПЕК+) до отметки в $40 при объеме российского экспорта в 5 млн баррелей в день, объяснил совладелец «Лукойла».