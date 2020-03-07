«Лукойл» оценил потери России от развала сделки ОПЕК+ в $100 млн в день
Решение о прекращении сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти – очень неожиданное и нерациональное, считает совладелец «Лукойла» Леонид Федун. «Пока я в легком шоке», – сказал он The Bell. Россия, по оценке Федуна, будет терять из-за развала сделки ОПЕК+ от $100 млн до $150 млн в день. Эта сумма будет складываться из ожидаемого падения цен на нефть с уровня в $60 за баррель (при сохранении сделки ОПЕК+) до отметки в $40 при объеме российского экспорта в 5 млн баррелей в день, объяснил совладелец «Лукойла».
Федун отказался комментировать причины, по которым Россия могла пойти на разрыв сделки с ОПЕК, и перспективы в будущем возобновить сотрудничество с картелем. Он подтвердил, что российские компании говорили о желании наращивать добычу. Но ее рост на 2–3% не сможет компенсировать будущих потерь, считает Федун.
Сделка ОПЕК+ о сокращении добычи нефти прекратит действовать с 1 апреля, сообщил 6 марта министр энергетики Александр Новак. Россия продолжит сотрудничать с картелем в рамках хартии, но все обязательства по сокращению добычи со странами ОПЕК и «не ОПЕК» снимаются. Наращивание добычи нефти Россией теперь будет зависеть только от планов нефтяных компаний.
Камнем преткновения стала позиция России, которая отказалась углублять ограничения по добыче нефти, говорят участники переговоров. Без участия России страны ОПЕК не видят смысла продолжать искусственно ограничивать добычу, сообщили представители нескольких стран картеля.