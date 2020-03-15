Дюков оценил себестоимость добычи нефти в России в $3–5 за баррель

Цены на нефть обрушились 9 марта из-за провала переговоров стран ОПЕК+. Им не удалось договориться о продлении соглашения о добыче нефти или заключить новую сделку. Россия отказалась сокращать добычу нефти, а Саудовская Аравия объявила об увеличении добычи и скидках для покупателей из Азии. К закрытию торгов в пятницу баррель нефти марки Brent стоил $34,97.