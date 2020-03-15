Дюков оценил себестоимость добычи нефти в России в $3–5 за баррель
Средняя себестоимость добычи нефти в России составляет $3–5 за баррель, заявил гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков в эфире телеканала «Россия 1». «У нас низкий уровень долга, поэтому у нас есть все основания безболезненно пройти даже очень продолжительный период низких цен», – отметил он.
Низкие цены на нефть помогут оздоровить рынок, убрав с него проекты с высокой себестоимостью, продолжил Дюков. Это станет гарантией успешного, долгосрочного развития рынка нефти, добавил он.
Цены на нефть обрушились 9 марта из-за провала переговоров стран ОПЕК+. Им не удалось договориться о продлении соглашения о добыче нефти или заключить новую сделку. Россия отказалась сокращать добычу нефти, а Саудовская Аравия объявила об увеличении добычи и скидках для покупателей из Азии. К закрытию торгов в пятницу баррель нефти марки Brent стоил $34,97.