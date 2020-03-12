Bloomberg рассказал о ключевых преимуществах России в «нефтяной войне»
Россия сможет противостоять Саудовской Аравии в ценовой войне за нефть благодаря гибкой налоговой политике и плавающему курсу рубля, а также одним из самых низких в мире издержек при добыче, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов.
Компании из России могут добывать нефть до тех пор, пока цена не упадет до $15-20 за баррель, сообщил изданию аналитик в нефтегазовой сфере Bank of America Карен Костанян. При этом основные риски при падении цен на нефть в России несет государство, отметил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко. По его словам, если цена снизится до $15-20 за баррель, то налоговое бремя практически снимется с нефтяных компаний. Маринченко подсчитал, что при цене в $50 за баррель сырой нефти они платят налоги в размере более 40% своих доходов.
Кроме того, нефтяные компании России защищены слабостью рубля, отмечает Bloomberg — они получают часть доходов в долларах, а почти все расходы несут в российской валюте. Так, например, когда в 2016 г. курс рубля упал до 67,03 за доллар с уровня в 31,85 тремя годами ранее, «Роснефти» удалось нарастить капитальные расходы в рублях на 66% с помощью инвестиций в будущее производство, в то время как конкурентам на мировых рынках пришлось сокращать свои затраты.
1 апреля закончится действие соглашения членов Организации стран — экспортеров нефти и государств, не входящих в картель (ОПЕК+). Переговоры стран-экспортеров 6 марта завершились провалом, стороны не смогли договориться о продлении или заключении нового соглашения. После провала переговоров Саудовская Аравия заявила о планах повысить с апреля нефтедобычу до 12,3 млн баррелей в сутки (на 26%), а также обещала скидки своим клиентам.