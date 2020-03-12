Bloomberg рассказал о ключевых преимуществах России в «нефтяной войне»

Компании из России могут добывать нефть до тех пор, пока цена не упадет до $15-20 за баррель, сообщил изданию аналитик в нефтегазовой сфере Bank of America Карен Костанян. При этом основные риски при падении цен на нефть в России несет государство, отметил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко. По его словам, если цена снизится до $15-20 за баррель, то налоговое бремя практически снимется с нефтяных компаний. Маринченко подсчитал, что при цене в $50 за баррель сырой нефти они платят налоги в размере более 40% своих доходов.