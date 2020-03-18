Акционеры российских компаний смогут проводить собрания заочно
Публичные акционерные общества (ПАО) в России получили право проводить заочные собрания акционеров в 2020 г., соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, говорится в документах, опубликованных на портале правовой информации.
В законе отмечается, что общие собрания акционеров, на которых, в частности, обсуждаются вопросы, связанные с избранием совета директоров, ревизионной комиссии, утверждением аудитора, могут проходить в заочной форме в 2020 г. Решение об этом может принять совет директоров общества. Ранее заочно можно было проводить только заседания совета директоров.
Первый зампред ЦБ Сергей Швецов ранее говорил ТАСС, что речь идет только о 2020 г. Решение, по его словам, принято из-за ситуации с коронавирусом.
Соответствующая поправка была внесена в федеральный закон «Об акционерных обществах» в рамках работы над законопроектом о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ. Автором инициативы выступил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.