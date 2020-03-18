Акционеры российских компаний смогут проводить собрания заочно

В законе отмечается, что общие собрания акционеров, на которых, в частности, обсуждаются вопросы, связанные с избранием совета директоров, ревизионной комиссии, утверждением аудитора, могут проходить в заочной форме в 2020 г. Решение об этом может принять совет директоров общества. Ранее заочно можно было проводить только заседания совета директоров.