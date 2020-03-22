Россия ограничит авиасообщение со всеми иностранными государствами

Россия с 23 марта ограничит авиасообщение со всеми другими странами за исключением рейсов из Москвы в столицы более чем 140 государств, сообщила Росавиация. Полный перечень стран, в столицы которых сохранятся регулярные рейсы, можно посмотреть здесь.