Россия ограничит авиасообщение со всеми иностранными государствами
Россия с 23 марта ограничит авиасообщение со всеми другими странами за исключением рейсов из Москвы в столицы более чем 140 государств, сообщила Росавиация. Полный перечень стран, в столицы которых сохранятся регулярные рейсы, можно посмотреть здесь.
Останутся также чартерные рейсы для возвращения россиян из-за границы и вывоза иностранцев из России на родину.
Меры вводятся из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире ей заразились более 267 000 человек, свыше 11 200 скончались.
В России на момент публикации было выявлено 367 заболевших коронавирусом, за последние сутки был зафиксирован 61 новый случай. Больше всего инфицированных в Москве – 191 (с учетом новых данных оперативного штаба).