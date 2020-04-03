РЖД отменит более 50 поездов дальнего следования
РЖД с 7 апреля отменит более 50 поездов дальнего следования, говорится в сообщении компании. Временно также будет сокращена периодичность курсирования 37 поездов «Федеральной пассажирской компании» («дочка» РЖД), уточняется в пресс-релизе. Изменения коснутся графика движения высокоскоростных поездов «Сапсан»: ежедневно из Москвы в Санкт-Петербург и обратно будут отправляться на три пары поездов меньше.
График курсирования поездов изменен из-за отсутствия возможности у пассажиров планировать и организовывать путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации, пояснили в РЖД. Компания отметила существенное снижение загрузки поездов дальнего следования и «Сапсанов».
По данным РЖД, с 21 марта более чем на 50% снизилось число пассажиров по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Возврат билетов с датой поездки в апреле в 5 раз превышает аналогичный прошлогодний показатель, с датой поездки в мае – более чем втрое. Число проданных билетов на апрель составляет менее 40%, на май – менее 60% от уровня 2019 г.
Согласно данным оперативного штаба, в России общее число заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось до 4149, из них 34 человека умерли. За последние сутки прирост составил 601 новый случай заражения. Общее число вылечившихся увеличилось до 281 человека.