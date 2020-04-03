РЖД отменит более 50 поездов дальнего следования

По данным РЖД, с 21 марта более чем на 50% снизилось число пассажиров по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Возврат билетов с датой поездки в апреле в 5 раз превышает аналогичный прошлогодний показатель, с датой поездки в мае – более чем втрое. Число проданных билетов на апрель составляет менее 40%, на май – менее 60% от уровня 2019 г.