Россия приостанавливает авиасообщение для возвращения россиян

Отмена рейсов уже затронула вылеты из Москвы. В частности, был отменен сегодняшний рейс «Аэрофлота» в Нью-Йорк, говорится в сообщении генконсульства России в Нью-Йорке. По данным источников «Коммерсанта», отмена вылета рейса связана с тем, что он должен был забрать обратно россиян, которых теперь решено не впускать в страну.