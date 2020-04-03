Россия приостанавливает авиасообщение для возвращения россиян
Россия в ночь на 4 апреля приостановит все международные рейсы для возвращения россиян, сообщают «Интерфакс», «Коммерсантъ» и РБК со ссылкой на источники. На какой срок остановлены полеты, неизвестно.
Из-за пандемии коронавируса нового типа Россия с 27 марта прекратила все международное авиасообщение. Росавиация составила график чартерных рейсов, организуемых для возвращения россиян из-за границы до 5 апреля.
Отмена рейсов уже затронула вылеты из Москвы. В частности, был отменен сегодняшний рейс «Аэрофлота» в Нью-Йорк, говорится в сообщении генконсульства России в Нью-Йорке. По данным источников «Коммерсанта», отмена вылета рейса связана с тем, что он должен был забрать обратно россиян, которых теперь решено не впускать в страну.
3 апреля аэропорт «Домодедово» закрыл зону международных рейсов из-за приостановки полетов по зарубежным направлениям, говорится в сообщении аэропорта. О закрытии терминалов ранее объявляло «Шереметьево»: с 1 апреля закрыт терминал D из-за спада авиаперевозок. С 20 марта по тем же причинам были закрыты терминалы Е и С.