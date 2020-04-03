Гендиректор «Алросы» продал половину своих акций ради борьбы с коронавирусом

Иванов отметил, что «сейчас далеко не лучшее время для продажи акций, но в нынешних условиях важна максимальная оперативность в закупках». У него останется 0,0083% от общего числа акций «Алросы». Все медицинские средства поступят в Мирнинский район Якутии, где базируется «Алроса». В Якутии, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 15 случаев заболевания, 11 человек продолжают лечение.