Гендиректор «Алросы» продал половину своих акций ради борьбы с коронавирусом
Иванов отметил, что «сейчас далеко не лучшее время для продажи акций, но в нынешних условиях важна максимальная оперативность в закупках». У него останется 0,0083% от общего числа акций «Алросы». Все медицинские средства поступят в Мирнинский район Якутии, где базируется «Алроса». В Якутии, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 15 случаев заболевания, 11 человек продолжают лечение.
Во время пандемии коронавируса российские бизнесмены стали заниматься филантропией, направленной на борьбу с инфекцией. В марте правительство Иркутской области сообщило, что миллиардер, совладелец UC Rusal и En+ Олег Дерипаска профинансирует строительство клиник для лечения от COVID-19 в регионе. Благотворительный фонд миллиардера Владимира Потанина также объявлял, что выделит 1 млрд руб. некоммерческим организациям, работающим с социально незащищенными людьми.