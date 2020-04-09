Reuters узнал о готовности России сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки

На прошлой неделе президент Владимир Путин говорил, что для оздоровления мирового рынка нефти с него необходимо убрать 10 млн баррелей в сутки от уровня добычи в I квартале года. Источники Reuters полагают, что этого будет недостаточно. Так же считают аналитики Goldman Sachs.