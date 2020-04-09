Reuters узнал о готовности России сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки
Россия готова сократить добычу нефти приблизительно на 2 млн баррелей в сутки, сообщает Reuters со ссылкой на источники. «2 млн баррелей, или примерно 20% от добычи, это технически возможно», – сказал один из собеседников агентства. Россия в марте добывала по 11,3 млн баррелей в сутки.
Представитель Министерства энергетики сказал «Ведомостям», что Россия готова участвовать в рамках своей доли в общей добыче стран, участвующих в соглашении.
На прошлой неделе президент Владимир Путин говорил, что для оздоровления мирового рынка нефти с него необходимо убрать 10 млн баррелей в сутки от уровня добычи в I квартале года. Источники Reuters полагают, что этого будет недостаточно. Так же считают аналитики Goldman Sachs.
В начале марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о продлении соглашения о снижении добычи, и с 1 апреля оно перестало действовать. Это решение, а также падение спроса на нефть из-за пандемии коронавируса привело к снижению цен на нефть.
Участники ОПЕК+ 9 апреля в формате видеоконференции обсудят будущее соглашения о сокращении добычи нефти. Члены ОПЕК и их партнеры рассчитывают, что к сделке присоединятся новые страны, в том числе США и Канада.