Shell отказался от создания СП с «Газпром нефтью»
«Газпром нефть» самостоятельно продолжит разработку активов, входивших в периметр СП. Речь идет о Меретояхинском месторождении, Тазовском, Северо-Самбургском и двух Западно-Юбилейных участков в ЯНАО. До конца 2020 г. планируется ввод в эксплуатацию и начало промышленного освоения Тазовского месторождения, уточнили в «Газпром нефти».
«Решение Shell по данной сделке не повлияет на стремление концерна развивать бизнес в России», — добавили в компании.
В конце марта была закрыта сделка по расширению деятельности совместного предприятия «Газпром нефти» и Shell — «Салым Петролеум Девелопмент», разрабатывающего Салымскую группу месторождений в ХМАО.