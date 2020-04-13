Shell отказался от создания СП с «Газпром нефтью»

«Газпром нефть» самостоятельно продолжит разработку активов, входивших в периметр СП. Речь идет о Меретояхинском месторождении, Тазовском, Северо-Самбургском и двух Западно-Юбилейных участков в ЯНАО. До конца 2020 г. планируется ввод в эксплуатацию и начало промышленного освоения Тазовского месторождения, уточнили в «Газпром нефти».