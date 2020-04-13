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Shell отказался от создания СП с «Газпром нефтью»

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Британо-нидерландская компания Shell решила выйти из сделки с «Газпром нефтью» по созданию совместного производства (СП) на базе «Меретояханефтегаза» из-за негативного воздействия внешних факторов, передает «Интерфакс» со ссылкой на российскую компанию.

«Газпром нефть» самостоятельно продолжит разработку активов, входивших в периметр СП. Речь идет о Меретояхинском месторождении, Тазовском, Северо-Самбургском и двух Западно-Юбилейных участков в ЯНАО. До конца 2020 г. планируется ввод в эксплуатацию и начало промышленного освоения Тазовского месторождения, уточнили в «Газпром нефти».

«Решение Shell по данной сделке не повлияет на стремление концерна развивать бизнес в России», — добавили в компании.

В конце марта была закрыта сделка по расширению деятельности совместного предприятия «Газпром нефти» и Shell — «Салым Петролеум Девелопмент», разрабатывающего Салымскую группу месторождений в ХМАО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных