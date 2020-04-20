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Цена нефти WTI опустилась ниже $15 впервые с 1999 года

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Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI упала ниже $15 за баррель, следует из данных лондонской биржи (ICE). Такое снижение произошло впервые с 1999 г. По данным на 9.25 мск, фьючерс стоил $14,85 (-23,03%). Нефть Brent с поставками в июне к этому времени торговалась на уровне $27,22 за баррель (-3,15%).

17 апреля стоимость WTI опустилась ниже $18 впервые с 2002 г. По данным Bloomberg, снижение связано с растущими опасениями, что из-за рекордно низкого мирового спроса вскоре будет негде хранить сырье. Сегодняшние цены показывают, что сокращение нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+ на 9,7 млн баррелей не может оказать существенного воздействия на рынок, так как цены на нефть вновь оказались под влиянием пандемии коронавируса, сообщила исполнительный директор компании Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари. По ее оценке, стоимость нефти может падать ниже или оставаться на текущем уровне, «пока мы не приблизимся к снятию ограничений в США».

В начале марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о новом соглашении по сокращению добычи нефти, это спровоцировало обвал цен. Стоимость Brent в марте опускалась ниже $22 за баррель. Через месяц сторонам удалось договориться снизить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае – июне 2020 г. Однако это не помогло ценам на нефть. Стоимость Brent временно поднялась до $36 за баррель, но потом снова начала падать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных