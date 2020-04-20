Цена нефти WTI опустилась ниже $15 впервые с 1999 года

17 апреля стоимость WTI опустилась ниже $18 впервые с 2002 г. По данным Bloomberg, снижение связано с растущими опасениями, что из-за рекордно низкого мирового спроса вскоре будет негде хранить сырье. Сегодняшние цены показывают, что сокращение нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+ на 9,7 млн баррелей не может оказать существенного воздействия на рынок, так как цены на нефть вновь оказались под влиянием пандемии коронавируса, сообщила исполнительный директор компании Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари. По ее оценке, стоимость нефти может падать ниже или оставаться на текущем уровне, «пока мы не приблизимся к снятию ограничений в США».