Цена нефти WTI опустилась ниже $15 впервые с 1999 года
Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI упала ниже $15 за баррель, следует из данных лондонской биржи (ICE). Такое снижение произошло впервые с 1999 г. По данным на 9.25 мск, фьючерс стоил $14,85 (-23,03%). Нефть Brent с поставками в июне к этому времени торговалась на уровне $27,22 за баррель (-3,15%).
17 апреля стоимость WTI опустилась ниже $18 впервые с 2002 г. По данным Bloomberg, снижение связано с растущими опасениями, что из-за рекордно низкого мирового спроса вскоре будет негде хранить сырье. Сегодняшние цены показывают, что сокращение нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+ на 9,7 млн баррелей не может оказать существенного воздействия на рынок, так как цены на нефть вновь оказались под влиянием пандемии коронавируса, сообщила исполнительный директор компании Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари. По ее оценке, стоимость нефти может падать ниже или оставаться на текущем уровне, «пока мы не приблизимся к снятию ограничений в США».
В начале марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о новом соглашении по сокращению добычи нефти, это спровоцировало обвал цен. Стоимость Brent в марте опускалась ниже $22 за баррель. Через месяц сторонам удалось договориться снизить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае – июне 2020 г. Однако это не помогло ценам на нефть. Стоимость Brent временно поднялась до $36 за баррель, но потом снова начала падать.