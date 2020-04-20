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Правительство переназначило Токарева руководителем «Транснефти» еще на пять лет

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Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий ТЭК, подписал директиву о переназначении Николая Токарева президентом «Транснефти» сроком на пять лет, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.

О переназначении Борисова ранее писал телеграм-канал «Газ-батюшка». По его данным, Борисов подписал директиву о продлении контракта еще 16 апреля. Эти сведения подтвердили три источника «Коммерсанта».

Токарев возглавил «Транснефть» в 2007 г. Он родился в 1950 г. В 1973 г. окончил Карагандинский политехнический институт по специальности «электрификация и автоматизация горных работ». В 1980-х годах служил в дрезденской резидентуре КГБ. Работал в горнорудной промышленности, затем — в управлении делами президента. В период с 2000 по 2007 г. был гендиректором государственного предприятия «Зарубежнефть».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных