Правительство переназначило Токарева руководителем «Транснефти» еще на пять лет
Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий ТЭК, подписал директиву о переназначении Николая Токарева президентом «Транснефти» сроком на пять лет, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.
О переназначении Борисова ранее писал телеграм-канал «Газ-батюшка». По его данным, Борисов подписал директиву о продлении контракта еще 16 апреля. Эти сведения подтвердили три источника «Коммерсанта».
Токарев возглавил «Транснефть» в 2007 г. Он родился в 1950 г. В 1973 г. окончил Карагандинский политехнический институт по специальности «электрификация и автоматизация горных работ». В 1980-х годах служил в дрезденской резидентуре КГБ. Работал в горнорудной промышленности, затем — в управлении делами президента. В период с 2000 по 2007 г. был гендиректором государственного предприятия «Зарубежнефть».