Правительство переназначило Токарева руководителем «Транснефти» еще на пять лет

Токарев возглавил «Транснефть» в 2007 г. Он родился в 1950 г. В 1973 г. окончил Карагандинский политехнический институт по специальности «электрификация и автоматизация горных работ». В 1980-х годах служил в дрезденской резидентуре КГБ. Работал в горнорудной промышленности, затем — в управлении делами президента. В период с 2000 по 2007 г. был гендиректором государственного предприятия «Зарубежнефть».