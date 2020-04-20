Крупные фармкомпании предупредили о задержке выхода лекарств на рынок
Опрошенные отраслевым изданием «Фармвестник» производители лекарств выступили против поправок в правила регистрации и экспертизы лекарственных средств ЕАЭС. Поправки предполагают создание единого реестра охраняемых патентом действующих веществ с фармакологической активностью, сообщало издание 14 апреля со ссылкой на проект правительства. «Ведомости» направили запрос в правительство.
Выдача или действие регистрационного удостоверения на воспроизведенный препарат (дженерик) будет зависеть от наличия патентных прав на оригинальное лекарство, предупреждает директор по взаимодействию с государственными органами и обеспечению доступа на рынки по России и Евразии Teva Андрей Колесников. Это признается недопустимым в странах с развитой регуляторной системой, сетует он. Лишь суд может установить, нарушается патент производителем воспроизведенного лекарственного средства или нет, добавляет Колесников.
«Предлагаемые нормы можно оценить только как эффективную работу лоббистов ряда фармкомпаний, которые ставят интересы своих акционеров выше интересов пациентов», — считает директор департамента внешних связей STADA в России Иван Глушков.
Поправки приведут к увеличению срока вывода на рынок препаратов минимум на полгода и усилят нагрузку на бюджет, резюмирует член правления Ассоциации фармацевтических производителей ЕАЭС Петр Родионов. У пациентов в этот период не будет возможности получать доступную терапию, добавляет он.