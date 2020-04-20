Крупные фармкомпании предупредили о задержке выхода лекарств на рынок

Выдача или действие регистрационного удостоверения на воспроизведенный препарат (дженерик) будет зависеть от наличия патентных прав на оригинальное лекарство, предупреждает директор по взаимодействию с государственными органами и обеспечению доступа на рынки по России и Евразии Teva Андрей Колесников. Это признается недопустимым в странах с развитой регуляторной системой, сетует он. Лишь суд может установить, нарушается патент производителем воспроизведенного лекарственного средства или нет, добавляет Колесников.