Цена нефти WTI опустилась ниже $8 впервые в истории
Цена нефти марки WTI с поставками в мае упала более чем в два раза (на 56%) до $7,89 за баррель, свидетельствуют данные Лондонской межконтинентальной биржи (ICE). Это, как сообщает Financial Times, самая низкая стоимость за всю историю биржевых торгов нефтью марки WTI, которые начались в 1983 г. На минимуме цена достигала $4,04 за баррель.
Срок майского контракта истекает завтра. Фьючерсы на нефть WTI и Brent с поставками в июне подешевели не так существенно – на 10,41% ($22,67) за баррель WTI и на 5,56% (до $26,60) за баррель Brent.
Обесценение майского фьючерса связано с тем, что из-за падения спроса в связи с карантином нет покупателей на нефть, которые были бы готовы принять ее поставку во вторник. При этом в США почти не осталось свободных мест в нефтехранилищах.
В мае начнет действовать новое соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК по сокращению добычи нефти. Нефтяные компании стран, участвующих в сделке, должны будут на два месяца суммарно снизить суточную добычу на 2 млн баррелей. С июля страны, участвующие в соглашении, смогут нарастить добычу на 2 млн баррелей в сутки.