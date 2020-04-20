Цена нефти WTI опустилась ниже $8 впервые в истории

Цена нефти марки WTI с поставками в мае упала более чем в два раза (на 56%) до $7,89 за баррель, свидетельствуют данные Лондонской межконтинентальной биржи (ICE). Это, как сообщает Financial Times, самая низкая стоимость за всю историю биржевых торгов нефтью марки WTI, которые начались в 1983 г. На минимуме цена достигала $4,04 за баррель.