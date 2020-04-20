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Цена нефти WTI опустилась ниже $8 впервые в истории

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Цена нефти марки WTI с поставками в мае упала более чем в два раза (на 56%) до $7,89 за баррель, свидетельствуют данные Лондонской межконтинентальной биржи (ICE). Это, как сообщает Financial Times, самая низкая стоимость за всю историю биржевых торгов нефтью марки WTI, которые начались в 1983 г. На минимуме цена достигала $4,04 за баррель.

Срок майского контракта истекает завтра. Фьючерсы на нефть WTI и Brent с поставками в июне подешевели не так существенно – на 10,41% ($22,67) за баррель WTI и на 5,56% (до $26,60) за баррель Brent.

Обесценение майского фьючерса связано с тем, что из-за падения спроса в связи с карантином нет покупателей на нефть, которые были бы готовы принять ее поставку во вторник. При этом в США почти не осталось свободных мест в нефтехранилищах.

В мае начнет действовать новое соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК по сокращению добычи нефти. Нефтяные компании стран, участвующих в сделке, должны будут на два месяца суммарно снизить суточную добычу на 2 млн баррелей. С июля страны, участвующие в соглашении, смогут нарастить добычу на 2 млн баррелей в сутки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных