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Мишустин разрешил беспошлинный ввоз медицинских товаров для борьбы с COVID-19

Ведомости

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым разрешается беспошлинный ввоз медицинских товаров для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, говорится на сайте правительства. При этом речь идет только о товарах, предназначенных для безвозмездной передачи медицинским учреждениям.

В частности, разрешается беспошлинный ввоз тестов на коронавирус, аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), медицинских масок, защитных костюмов и средств индивидуальной защиты.

Эту продукцию можно будет ввозить без уплаты таможенных пошлин до 30 сентября 2020 г.

Целевое назначение товаров должно подтверждаться специальным документом. Ранее его выдавали уполномоченные органы региональной власти. Теперь такие полномочия также получили Минпромторг и Минздрав, отмечается в документе.

По последним данным оперативного штаба, в России общее число заразившихся коронавирусом превысило 47 000 человек, из них 405 умерли, 3446 человек выздоровели. За последние сутки прирост составил более 4200 новых случаев заражения, днем ранее было зафиксировано свыше 6000 случаев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных