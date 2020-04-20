Мишустин разрешил беспошлинный ввоз медицинских товаров для борьбы с COVID-19
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым разрешается беспошлинный ввоз медицинских товаров для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, говорится на сайте правительства. При этом речь идет только о товарах, предназначенных для безвозмездной передачи медицинским учреждениям.
В частности, разрешается беспошлинный ввоз тестов на коронавирус, аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), медицинских масок, защитных костюмов и средств индивидуальной защиты.
Эту продукцию можно будет ввозить без уплаты таможенных пошлин до 30 сентября 2020 г.
По последним данным оперативного штаба, в России общее число заразившихся коронавирусом превысило 47 000 человек, из них 405 умерли, 3446 человек выздоровели. За последние сутки прирост составил более 4200 новых случаев заражения, днем ранее было зафиксировано свыше 6000 случаев.