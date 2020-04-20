Мишустин разрешил беспошлинный ввоз медицинских товаров для борьбы с COVID-19

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым разрешается беспошлинный ввоз медицинских товаров для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, говорится на сайте правительства. При этом речь идет только о товарах, предназначенных для безвозмездной передачи медицинским учреждениям.