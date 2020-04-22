Структура Саида Гуцериева купила белорусский Паритетбанк
Кипрская структура бизнесмена Саида Гуцериева Beristore Holdings Limited купила 99,83% акций белорусского Паритетбанка, говорится в сообщении Государственного комитета по имуществу (ГКИ) Белоруссии. Сумма сделки не раскрывается.
По данным ГКИ, Гуцериев также является совладельцем зарегистрированной в Белоруссии криптобиржи Currency.com и нескольких IТ-стартапов. На сайте Паритетбанка говорится, что бизнесмену принадлежит 100% акций Beristore Holdings Limited, которой, в свою очередь, принадлежит 99,8267% акций банка. Отмечается, что у Гуцериева в прямом или косвенном владении все 100% акций Паритетбанка. Саид Гуцериев — сын основного владельца группы «Сафмар» миллиардера Михаила Гуцериева.
Паритетбанк был основан в 1991 г. По данным на 1 января 2020 г., Нацбанк оценивал его активы в 482 млн белорусских рублей. Сеть банка включает 23 отделения, расположенных по всей территории Белоруссии.