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Структура Саида Гуцериева купила белорусский Паритетбанк

Ведомости

Кипрская структура бизнесмена Саида Гуцериева Beristore Holdings Limited купила 99,83% акций белорусского Паритетбанка, говорится в сообщении Государственного комитета по имуществу (ГКИ) Белоруссии. Сумма сделки не раскрывается.

По данным ГКИ, Гуцериев также является совладельцем зарегистрированной в Белоруссии криптобиржи Currency.com и нескольких IТ-стартапов. На сайте Паритетбанка говорится, что бизнесмену принадлежит 100% акций Beristore Holdings Limited, которой, в свою очередь, принадлежит 99,8267% акций банка. Отмечается, что у Гуцериева в прямом или косвенном владении все 100% акций Паритетбанка. Саид Гуцериев — сын основного владельца группы «Сафмар» миллиардера Михаила Гуцериева.

Паритетбанк был основан в 1991 г. По данным на 1 января 2020 г., Нацбанк оценивал его активы в 482 млн белорусских рублей. Сеть банка включает 23 отделения, расположенных по всей территории Белоруссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных