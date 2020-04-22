Структура Саида Гуцериева купила белорусский Паритетбанк

По данным ГКИ, Гуцериев также является совладельцем зарегистрированной в Белоруссии криптобиржи Currency.com и нескольких IТ-стартапов. На сайте Паритетбанка говорится, что бизнесмену принадлежит 100% акций Beristore Holdings Limited, которой, в свою очередь, принадлежит 99,8267% акций банка. Отмечается, что у Гуцериева в прямом или косвенном владении все 100% акций Паритетбанка. Саид Гуцериев — сын основного владельца группы «Сафмар» миллиардера Михаила Гуцериева.