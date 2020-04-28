Треть региональных предпринимателей не получили «нулевой» кредит на зарплаты

Больше половины опрошенных ТПП предпринимателей (62%) отметили, что не обращались в банк за беспроцентной ссудой на зарплаты и не планируют этого делать в будущем. Они не видят реальной помощи в тех мерах, которые предлагает государство, отмечают в палате. ТПП связывает это с тем, что предприниматели при отсутствии выручки рассматривают кредиты как обременение. На вопрос о том, какую именно господдержку они хотели бы видеть, большинство предпринимателей (71%) ответили предложением отменить налоговые и неналоговые платежи для малого и среднего бизнеса в 2020 г.