Треть региональных предпринимателей не получили «нулевой» кредит на зарплаты
32% предпринимателей не смогли получить кредит на заработные платы при нулевой ставке, сообщила «Интерфаксу» Торгово-промышленная палата (ТПП). По данным опроса, 17% предпринимателей получили от банка ответ, что у того нет нормативных документов на выдачу такого кредита. 9% опрошенных получили от банка отказ, а 6% — информацию, что банк не уполномочен выдавать такие кредиты.
В опросе ТПП участвовало 21 600 предпринимателей из 83 регионов. Больше всего претензий от бизнесменов ТПП получила на работу Альфа-банка, ВТБ, Газпромбанка, банка «Тинькофф» и Сбербанка. Предприниматели, обратившиеся в банк за льготными кредитами, отмечают, что те вместо субсидируемых государством кредитов предлагали свои банковские продукты со ставкой от 7 до 28% годовых.
Больше половины опрошенных ТПП предпринимателей (62%) отметили, что не обращались в банк за беспроцентной ссудой на зарплаты и не планируют этого делать в будущем. Они не видят реальной помощи в тех мерах, которые предлагает государство, отмечают в палате. ТПП связывает это с тем, что предприниматели при отсутствии выручки рассматривают кредиты как обременение. На вопрос о том, какую именно господдержку они хотели бы видеть, большинство предпринимателей (71%) ответили предложением отменить налоговые и неналоговые платежи для малого и среднего бизнеса в 2020 г.