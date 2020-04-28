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Треть региональных предпринимателей не получили «нулевой» кредит на зарплаты

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32% предпринимателей не смогли получить кредит на заработные платы при нулевой ставке, сообщила «Интерфаксу» Торгово-промышленная палата (ТПП). По данным опроса, 17% предпринимателей получили от банка ответ, что у того нет нормативных документов на выдачу такого кредита. 9% опрошенных получили от банка отказ, а 6% — информацию, что банк не уполномочен выдавать такие кредиты.

В опросе ТПП участвовало 21 600 предпринимателей из 83 регионов. Больше всего претензий от бизнесменов ТПП получила на работу Альфа-банка, ВТБ, Газпромбанка, банка «Тинькофф» и Сбербанка. Предприниматели, обратившиеся в банк за льготными кредитами, отмечают, что те вместо субсидируемых государством кредитов предлагали свои банковские продукты со ставкой от 7 до 28% годовых.

Больше половины опрошенных ТПП предпринимателей (62%) отметили, что не обращались в банк за беспроцентной ссудой на зарплаты и не планируют этого делать в будущем. Они не видят реальной помощи в тех мерах, которые предлагает государство, отмечают в палате. ТПП связывает это с тем, что предприниматели при отсутствии выручки рассматривают кредиты как обременение. На вопрос о том, какую именно господдержку они хотели бы видеть, большинство предпринимателей (71%) ответили предложением отменить налоговые и неналоговые платежи для малого и среднего бизнеса в 2020 г.

Ранее по теме: Банки выдали 15 млрд рублей кредитов на зарплаты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных