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Цена нефти Brent на торгах в Лондоне подымалась выше $25 за баррель

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Цена нефти марки Brent на торгах на Лондонской межконтинентальной бирже подымалась в моменте выше $25 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 5.25 мск стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года составила$25,74 за баррель (+6,2%), цена нефти WTI выросла на 9,6%, до $16,5 за баррель. По данным на 6.06 мск нефть Brent торгуется по $24.91 за баррель, WTI — по $16.77. Днем ранее июньские фьючерсы на нефть Brent на Лондонской межконтинентальной бирже к 16.00 мск прибавляли 10,8% – до $22,67 за баррель.

Нефть дешевеет с начала 2020 г., поскольку распространение коронавируса и действия правительств по борьбе с ним привели к существенному падению спроса. Сейчас ее стоимость растет в ожидании реализации нового соглашения ОПЕК+. С мая ОПЕК и некоторые другие нефтедобывающие страны, включая Россию, договорились снизить совокупную добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки. Ожидается, что примерно на столько же по рыночным причинам сократится производство в других странах.

При этом Россия, по подсчетам консалтингового подразделения агентства Argus, взяла на себя наибольшие обязательства по сокращению добычи. Доля страны в общей квоте выросла с 18 до 26%, тогда как у всех остальных она упала – например, у ОПЕК с 69 до 63%, в том числе у Саудовской Аравии с 29 до 26%. Цена российской нефти Urals зависит от эталонной марки Brent, которая с начала года подешевела примерно на 70%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных