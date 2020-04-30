Цена нефти Brent на торгах в Лондоне подымалась выше $25 за баррель

При этом Россия, по подсчетам консалтингового подразделения агентства Argus, взяла на себя наибольшие обязательства по сокращению добычи. Доля страны в общей квоте выросла с 18 до 26%, тогда как у всех остальных она упала – например, у ОПЕК с 69 до 63%, в том числе у Саудовской Аравии с 29 до 26%. Цена российской нефти Urals зависит от эталонной марки Brent, которая с начала года подешевела примерно на 70%.