Цена нефти Brent на торгах в Лондоне подымалась выше $25 за баррель
Цена нефти марки Brent на торгах на Лондонской межконтинентальной бирже подымалась в моменте выше $25 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 5.25 мск стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года составила$25,74 за баррель (+6,2%), цена нефти WTI выросла на 9,6%, до $16,5 за баррель. По данным на 6.06 мск нефть Brent торгуется по $24.91 за баррель, WTI — по $16.77. Днем ранее июньские фьючерсы на нефть Brent на Лондонской межконтинентальной бирже к 16.00 мск прибавляли 10,8% – до $22,67 за баррель.
Нефть дешевеет с начала 2020 г., поскольку распространение коронавируса и действия правительств по борьбе с ним привели к существенному падению спроса. Сейчас ее стоимость растет в ожидании реализации нового соглашения ОПЕК+. С мая ОПЕК и некоторые другие нефтедобывающие страны, включая Россию, договорились снизить совокупную добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки. Ожидается, что примерно на столько же по рыночным причинам сократится производство в других странах.
При этом Россия, по подсчетам консалтингового подразделения агентства Argus, взяла на себя наибольшие обязательства по сокращению добычи. Доля страны в общей квоте выросла с 18 до 26%, тогда как у всех остальных она упала – например, у ОПЕК с 69 до 63%, в том числе у Саудовской Аравии с 29 до 26%. Цена российской нефти Urals зависит от эталонной марки Brent, которая с начала года подешевела примерно на 70%.