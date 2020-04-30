«Ситимобил» займется доставкой заказов «Сбермаркета»
Агрегатор такси «Ситимобил» будет доставлять заказы сервиса доставки продуктов из магазинов «Сбермаркет» с начала мая. Об этом «Ведомостям» рассказали представители компаний. Оба сервиса входят в совместное предприятие Mail.ru Group и «Сбербанка».
У «Ситимобила» уже есть услуга доставки – клиенты могут отправлять посылку другому человеку через таксиста. Сотрудничество с «Ситимобилом» позволит подключенным к агрегатору водителям частично компенсировать снижение спроса со стороны пассажиров на поездки, считает исполнительный директор компании Виталий Бедарев. Для «Сбермаркета» партнерство поможет предоставить доступ к услугам доставки товаров первой необходимости еще большему количеству людей, сообщил операционный директор сервиса Артур Саркисов.
В зависимости от загруженности гипермаркетов, из которых осуществляется доставка, сотрудники «Сбермаркета» будут распределять заказы между курьерами-партнерами и «Ситимобилом», рассказал представитель «Сбермаркета». Стоимость сборки и доставки для покупателей не поменяется. Представитель «Сбермаркета» не раскрыл планов сотрудничества с другими агрегаторами такси.
По похожей модели уже работает «Яндекс.Такси»: водители сервиса доставляют заказы из сети магазинов «Вкусвилл», «Азбука вкуса» и Leroy Merlin.