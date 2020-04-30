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«Ситимобил» займется доставкой заказов «Сбермаркета»

Ведомости

Агрегатор такси «Ситимобил» будет доставлять заказы сервиса доставки продуктов из магазинов «Сбермаркет» с начала мая. Об этом «Ведомостям» рассказали представители компаний. Оба сервиса входят в совместное предприятие Mail.ru Group и «Сбербанка».

У «Ситимобила» уже есть услуга доставки – клиенты могут отправлять посылку другому человеку через таксиста. Сотрудничество с «Ситимобилом» позволит подключенным к агрегатору водителям частично компенсировать снижение спроса со стороны пассажиров на поездки, считает исполнительный директор компании Виталий Бедарев. Для «Сбермаркета» партнерство поможет предоставить доступ к услугам доставки товаров первой необходимости еще большему количеству людей, сообщил операционный директор сервиса Артур Саркисов.

В зависимости от загруженности гипермаркетов, из которых осуществляется доставка, сотрудники «Сбермаркета» будут распределять заказы между курьерами-партнерами и «Ситимобилом», рассказал представитель «Сбермаркета». Стоимость сборки и доставки для покупателей не поменяется. Представитель «Сбермаркета» не раскрыл планов сотрудничества с другими агрегаторами такси.

По похожей модели уже работает «Яндекс.Такси»: водители сервиса доставляют заказы из сети магазинов «Вкусвилл», «Азбука вкуса» и Leroy Merlin.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных