«Ситимобил» займется доставкой заказов «Сбермаркета»

У «Ситимобила» уже есть услуга доставки – клиенты могут отправлять посылку другому человеку через таксиста. Сотрудничество с «Ситимобилом» позволит подключенным к агрегатору водителям частично компенсировать снижение спроса со стороны пассажиров на поездки, считает исполнительный директор компании Виталий Бедарев. Для «Сбермаркета» партнерство поможет предоставить доступ к услугам доставки товаров первой необходимости еще большему количеству людей, сообщил операционный директор сервиса Артур Саркисов.