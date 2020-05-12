Wildberries начал продажи в Словакии

Впервые о планах Wildberries выйти в Европу стало известно в конце сентября 2019 г. – о них заявили министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и основатель Wildberries Татьяна Бакальчук. Тогда сообщалось, что российская компания построит склад площадью 300 000 кв. м в Словакии. По словам представителя Wildberries, инвестиции в него могут составить 200 млн евро.