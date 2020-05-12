Wildberries начал продажи в Словакии
Крупнейший российский онлайн-магазин Wildberries запустил продажи в Словакии. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании. Это не первый опыт работы Wildberries в Европе. В январе онлайн-магазин уже открылся в Польше.
Для работы в Словакии онлайн-ритейлер создал отдельный сайт www.wildberries.sk, на котором представлено более 1,7 млн товарных наименований: женская, мужская и детская одежда, обувь, аксессуары, игрушки. В будущем компания расширит свой ассортимент, обещает ее представитель.
Wildberries продолжает расширять географию своего присутствия: интернет-магазин сегодня работает уже в 7 странах: России, Словакии, Польше, Беларуси, Казахстане, Армении и Киргизии, рассказал директор по развитию Wildberries Вячеслав Иващенко. Это открывает российским производителям широкие возможности для выхода на новые рынки и роста экспорта их продукции, добавил он.
Впервые о планах Wildberries выйти в Европу стало известно в конце сентября 2019 г. – о них заявили министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и основатель Wildberries Татьяна Бакальчук. Тогда сообщалось, что российская компания построит склад площадью 300 000 кв. м в Словакии. По словам представителя Wildberries, инвестиции в него могут составить 200 млн евро.