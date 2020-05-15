Регулятор Германии отказал «Северному потоку — 2» в выводе из-под директив ЕС

Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) отклонило заявку «дочки» «Газпрома» Nord Stream 2 AG о выводе газопровода «Северный поток — 2» из-под действия обновленной Газовой директивы. Регулятор отметил, что на освобождение от ограничений могли претендовать только газопроводы, строительство которых завершилось к 23 мая 2019 г., «Северный поток — 2» этому параметру не соответствует.