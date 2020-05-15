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Регулятор Германии отказал «Северному потоку — 2» в выводе из-под директив ЕС

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Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) отклонило заявку «дочки» «Газпрома» Nord Stream 2 AG о выводе газопровода «Северный поток — 2» из-под действия обновленной Газовой директивы. Регулятор отметил, что на освобождение от ограничений могли претендовать только газопроводы, строительство которых завершилось к 23 мая 2019 г., «Северный поток — 2» этому параметру не соответствует.

Отзыв о заявке Nord Stream 2 AG оставили 10 стран — членов Евросоюза, сообщило агентство. Полный текст решения будет опубликован 17 мая, в версии для публикации будут скрыты названия участвующих сторон.

Газовая директива Евросоюза была изменена в 2019 г., обновленная версия директивы распространяет ключевые требования на морские газопроводы, проходящие в пределах территориальных вод стран ЕС. В декабре BNetzA открыло прием заявок на вывод из-под действия обновленной директивы, компании Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG обратились к регулятору в январе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных