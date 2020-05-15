Регулятор Германии отказал «Северному потоку — 2» в выводе из-под директив ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) отклонило заявку «дочки» «Газпрома» Nord Stream 2 AG о выводе газопровода «Северный поток — 2» из-под действия обновленной Газовой директивы. Регулятор отметил, что на освобождение от ограничений могли претендовать только газопроводы, строительство которых завершилось к 23 мая 2019 г., «Северный поток — 2» этому параметру не соответствует.
Отзыв о заявке Nord Stream 2 AG оставили 10 стран — членов Евросоюза, сообщило агентство. Полный текст решения будет опубликован 17 мая, в версии для публикации будут скрыты названия участвующих сторон.
Газовая директива Евросоюза была изменена в 2019 г., обновленная версия директивы распространяет ключевые требования на морские газопроводы, проходящие в пределах территориальных вод стран ЕС. В декабре BNetzA открыло прием заявок на вывод из-под действия обновленной директивы, компании Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG обратились к регулятору в январе.